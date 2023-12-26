Погода-сюрприз. Синоптики рассказали омичам, чего ожидать в последнюю неделю года

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По словам эксперта, в ближайшее время на территории Омской области ожидается циклонический тип погоды.
«Влажная атлантическая воздушная масса принесет в наш регион осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Ожидается сильный порывистый ветер. Наибольшей силы, порывами до 16-21 м/с, он достигнет в дневные часы 26 декабря и ночью 27 декабря», — рассказала Наталия Криворучко.
Кроме того, в эти дни возможна метель с ухудшением видимости, а также отложение мокрого снега и гололед. Непривычное тепло в регионе продлится до 29 декабря.
В этом году возможно перекрытие исторического максимума температуры воздуха, рекорд был поставлен 25 декабря 2014 года, тогда было зафиксировано -1,4°, сейчас же температура воздуха составляет +1°.