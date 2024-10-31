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Остановки

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Октябрь
Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место
Остановку «Сельхозтехника» перенесли по просьбам местных жителей.
31 октября, 14:23
В Омске окончательно переименовали «Дом одежды»
23 октября, 05:25
Август
В Омске сократили маршрут автобусов №95
26 августа, 09:25
Июль
В Омске потратят 8 млн рублей на обустройство остановок
24 июля, 09:55
Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев
23 июля, 03:07
«А где ему ходить в туалет?»: в Омске предложили создать МФК на конечных остановках
11 июля, 08:10
Май
Приведут в порядок. В Омске за 20 млн обновят около 50 автобусных остановок
28 мая, 09:14
Апрель
Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок
20 апреля, 11:47
Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой
3 апреля, 10:33
Март
От муки из тараканов до управления транспортом. «Сколково» ищет проекты от омичей
Фонд «Сколково» проводит конкурс стартапов. Одним из проектов стала мука из тараканов, которую уже используют для экспериментов.
19 марта, 11:59
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Февраль
«Как всегда халатно». Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка
14 февраля, 13:51
По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники
14 февраля, 06:10
Январь
Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки
30 января, 10:41
Омских озеленителей подключат к уборке снега
Администрация города Омска продолжает рассказывать о мероприятиях по уборке снега с улиц и общественных пространств.
28 января, 09:37

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