От муки из тараканов до управления транспортом. «Сколково» ищет проекты от омичей

Организаторы конкурса разработок рассказали, что подать заявку омичи могут до 25 марта. Уже сейчас известно, что на конкурс подались создатели муки из тараканов. Группа исследователей занимается переработкой пищевых отходов для получения ценного кормового белка. Проект уже вышел на этап экспериментов, и по их результатам исследователи заменили Американских тараканов (Periplaneta americana), используемых в Китае, на более технологически удобных, согласно опыту, Мраморных тараканов (Nauphoeta cinerea).