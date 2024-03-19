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На конкурс уже подались создатели муки из тараканов и интеллектуальной платформы управления транспортом

От муки из тараканов до управления транспортом. «Сколково» ищет проекты от омичей

19 марта 2024, 11:59
Фото: 1MI
На конкурс уже подались создатели муки из тараканов и интеллектуальной платформы управления транспортом

Создатели тараканьей муки из Омска подались на конкурс фонда «Сколково»

Фонд «Сколково» проводит конкурс стартапов. Одним из проектов стала мука из тараканов, которую уже используют для экспериментов.

Омичам, у которых есть прогрессивные идеи в сферах биологии, IT, медицины и энергетики, предложили стать резидентами Фонда «Сколково» и получить 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта. О конкурсе «Стартап-тур» рассказали в Центре развития предпринимательских инициатив.

Организаторы конкурса разработок рассказали, что подать заявку омичи могут до 25 марта. Уже сейчас известно, что на конкурс подались создатели муки из тараканов. Группа исследователей занимается переработкой пищевых отходов для получения ценного кормового белка. Проект уже вышел на этап экспериментов, и по их результатам исследователи заменили Американских тараканов (Periplaneta americana), используемых в Китае, на более технологически удобных, согласно опыту, Мраморных тараканов (Nauphoeta cinerea).

Еще один проект — интеллектуальная платформа управления пассажирским транспортом. Через приложение появится возможность управлять пассажиропотоком, чтобы люди долго не стояли на остановках; водители понимали, через какой интервал стоит выйти на маршрут; перевозчики могли рассчитать необходимое количество транспорта на маршруте, затраты на бензин. Систему уже опробовали на восьми маршрутах Омска, авторы проекта обрабатывают результаты исследования.

Сообщается, что заявки на участие будут приниматься до 25 марта. Детали проведения конкурса опубликованы в телеграм-канале «Сколково Омск».

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