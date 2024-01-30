Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки

Напомним, что похожий случай произошел в Омске в начале декабря прошлого года. Тогда на остановке общественного транспорта «Дом туриста» мужчина решил открыть ногой дверь и также разбил установленное стекло. После того, как запись разлетелась по социальным сетям и попала в руки полиции, нарушителя удалось задержать. Оказалось, что омич разбил остановку в сильном алкогольном опьянении, когда ждал такси домой.