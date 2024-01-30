Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
О происшествии омичи рассказали в паблике «ЧП Омск» в соцсети. К посту также были прикреплены видеозаписи, на которых видно, как неизвестный в компании приятелей бьет ногой в стекло теплой остановки, после чего то разбивается.
«Неприятный инцидент произошел на остановке „Магазин“ на улице Мельничная. Неизвестный молодой человек разбил стекло ногой. Уже направлено заявление в полицию. ООО „Капитал Строй“ призывает граждан бережнее относиться к теплым остановкам», — написал автор публикации.
Напомним, что похожий случай произошел в Омске в начале декабря прошлого года. Тогда на остановке общественного транспорта «Дом туриста» мужчина решил открыть ногой дверь и также разбил установленное стекло. После того, как запись разлетелась по социальным сетям и попала в руки полиции, нарушителя удалось задержать. Оказалось, что омич разбил остановку в сильном алкогольном опьянении, когда ждал такси домой.