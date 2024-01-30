Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Омич разбил ногой стекло на теплой остановке

Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки

30 января 2024, 10:41
Фото: 1MI

Омич разбил ногой стекло на теплой остановке

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Магазин» на улице Мельничной.

О происшествии омичи рассказали в паблике «ЧП Омск» в соцсети. К посту также были прикреплены видеозаписи, на которых видно, как неизвестный в компании приятелей бьет ногой в стекло теплой остановки, после чего то разбивается.

«Неприятный инцидент произошел на остановке „Магазин“ на улице Мельничная. Неизвестный молодой человек разбил стекло ногой. Уже направлено заявление в полицию. ООО „Капитал Строй“ призывает граждан бережнее относиться к теплым остановкам», — написал автор публикации.

Напомним, что похожий случай произошел в Омске в начале декабря прошлого года. Тогда на остановке общественного транспорта «Дом туриста» мужчина решил открыть ногой дверь и также разбил установленное стекло. После того, как запись разлетелась по социальным сетям и попала в руки полиции, нарушителя удалось задержать. Оказалось, что омич разбил остановку в сильном алкогольном опьянении, когда ждал такси домой.

Решил открыть дверь ногой. Стало известно, кто разбил теплую остановку в центе Омска
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Новости#Теплые остановки#Остановка#Теплая остановка#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта#Остановки
Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Сегодня, 06:09
«Проявил высочайшую отвагу». В Омской области простились с участником спецоперации
Сегодня, 12:37
Омич Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента
Сегодня, 12:12
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Сегодня, 07:49
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
Сегодня, 07:45
Право выбора и «уровень собеса»: что думают в Омске о запрете наличных в автобусах
Сегодня, 11:06