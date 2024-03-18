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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

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Тепля остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

18 марта 2024, 14:29
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Бомжи из Омска превратили теплую остановку в Нефтяниках в свой дом

В городских пабликах распространилось фото бездомных мужчин, которые поселились на теплой остановке у площади Лицкевича в сторону Нефтезавода. Омичи жалуются, что из-за бомжей в помещении всегда грязно. Кто-то из горожан написал, что похожая ситуация складывается на железнодорожном вокзале. На жалобу отреагировали в администрации города и пообещали провести уборку.

Закрыли окна картоном. Омские бомжи поселились в теплой остановке в Нефтяниках
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Новость №2. Сестра выжившего в аварии мужчины рассказала подробности произошедшего

Жуткая авария на 565-м километре трассы Тюмень-Омск забрала жизни 8 человек. Среди тех, кому удалось спастись, оказался 30-летний Иван Саньков. Он сумел выбраться из маршрутки, охваченной пламенем и даже вытащить оттуда двоих пассажиров — 20-летнего Даниила Павлова и 15-летнего Даню Сергиенко. Последнему после ДТП собирали кровь, но, к сожалению, спасти не смогли. Подробнее читайте в материале.

«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
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Новость №3. В Омскую область снова нагрянут сильные морозы

Синоптики сделали прогноз погоды на грядущую неделю. По их информации, после оттепели жителям региона стоит готовиться к похолоданию. Минимальная температура воздуха составит -22 градуса. Так, в среду, 20 марта, ночью термометр покажет -8… -13 градусов. Днем станет теплее — 0… -5. На следующий день, 21 марта, резких изменений не обещают, но в некоторых районах области возможно понижение ночью до -22 градусов.

Мороз по коже. Оттепель в Омской области сменится 22-градусным похолоданием
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