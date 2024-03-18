Тепля остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

В городских пабликах распространилось фото бездомных мужчин, которые поселились на теплой остановке у площади Лицкевича в сторону Нефтезавода. Омичи жалуются, что из-за бомжей в помещении всегда грязно. Кто-то из горожан написал, что похожая ситуация складывается на железнодорожном вокзале. На жалобу отреагировали в администрации города и пообещали провести уборку.