Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место

В мэрии Омска рассказали, что автобусную остановку «Сельхозтехника» перенесли на другое место по просьбам местных жителей. С 1 ноября транспорт, следующий по маршрутам №17 и 344, будет высаживать пассажиров вблизи здания №134 по улице Семиреченской (в сторону поселка Магистральный), при движении в обратную сторону — напротив здания №132А.