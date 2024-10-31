Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место

Posted 31 октября, 14:23
Published 31 октября, 14:23
Modified 31 октября, 14:26
Updated 31 октября, 14:26
В мэрии Омска рассказали, что автобусную остановку «Сельхозтехника» перенесли на другое место по просьбам местных жителей. С 1 ноября транспорт, следующий по маршрутам №17 и 344, будет высаживать пассажиров вблизи здания №134 по улице Семиреченской (в сторону поселка Магистральный), при движении в обратную сторону — напротив здания №132А.
На новом месте оборудовали площадку для ожидания транспорта и пешеходный переход, а также поставили соответствующий дорожный знак.
Напомним, что ранее в Омске окончательно переименовали остановку «Дом одежды», теперь она будет называться «Дом актера».