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Posted 31 октября, 14:23

Published 31 октября, 14:23

Modified 31 октября, 14:26

Updated 31 октября, 14:26

Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место

Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место

31 октября 2024, 14:23
Фото: 1MI.
Остановку «Сельхозтехника» перенесли по просьбам местных жителей.

В мэрии Омска рассказали, что автобусную остановку «Сельхозтехника» перенесли на другое место по просьбам местных жителей. С 1 ноября транспорт, следующий по маршрутам №17 и 344, будет высаживать пассажиров вблизи здания №134 по улице Семиреченской (в сторону поселка Магистральный), при движении в обратную сторону — напротив здания №132А.

На новом месте оборудовали площадку для ожидания транспорта и пешеходный переход, а также поставили соответствующий дорожный знак.

Фото: Администрация Омска

Напомним, что ранее в Омске окончательно переименовали остановку «Дом одежды», теперь она будет называться «Дом актера».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Автобусные остановки#Новости#Пассажирский транспорт#Остановка#Транспортная сеть#Остановки
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