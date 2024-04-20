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иллюстрация

Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок

20 апреля 2024, 11:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ищут подрядчика для установки новых остановочных павильонов за 33 млн

Подрядчика определят к 3 мая. Он выполнит работы по ремонту посадочных площадок и тротуара возле остановок. Также он обеспечит доступность остановок для людей с ограниченными возможностями.

Омское УДХБ ищет подрядчика для установки новых павильонов на автобусных остановках. Всего в городе собираются обновить 26 остановок. Начальная цена контракта составила 33,2 млн рублей.

Подрядчик будет определен 3 мая. Согласно контракту, он должен начать работы с момента подписания договора и завершить их до 29 мая. Отметим, что павильоны будут изготовлены из металлопроката или с прозрачными стенками из каленого стекла. Ниже представлены эскизы будущих павильонов.

скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: zakupki.gov.ru

Подрядчику предстоит выполнить ряд работ по ремонту посадочных площадок, заездных карманов и тротуара возле остановок. Кроме того, необходимо обеспечить доступность остановок для людей с ограниченными возможностями. Для этого следует уложить тактильную плитку, установить металлические поручни и пандусы.

Ниже можно ознакомиться со списком улиц, где будут обновлены остановки:

скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: zakupki.gov.ru
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