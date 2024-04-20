Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Омское УДХБ ищет подрядчика для установки новых павильонов на автобусных остановках. Всего в городе собираются обновить 26 остановок. Начальная цена контракта составила 33,2 млн рублей.
Подрядчик будет определен 3 мая. Согласно контракту, он должен начать работы с момента подписания договора и завершить их до 29 мая. Отметим, что павильоны будут изготовлены из металлопроката или с прозрачными стенками из каленого стекла. Ниже представлены эскизы будущих павильонов.
Подрядчику предстоит выполнить ряд работ по ремонту посадочных площадок, заездных карманов и тротуара возле остановок. Кроме того, необходимо обеспечить доступность остановок для людей с ограниченными возможностями. Для этого следует уложить тактильную плитку, установить металлические поручни и пандусы.
Ниже можно ознакомиться со списком улиц, где будут обновлены остановки: