Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок

Подрядчик будет определен 3 мая. Согласно контракту, он должен начать работы с момента подписания договора и завершить их до 29 мая. Отметим, что павильоны будут изготовлены из металлопроката или с прозрачными стенками из каленого стекла. Ниже представлены эскизы будущих павильонов.