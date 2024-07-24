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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

В Омске начались поиски подрядчика, который приведет в порядок остановки

В Омске потратят 8 млн рублей на обустройство остановок

24 июля 2024, 09:55
Фото: 1MI

В Омске начались поиски подрядчика, который приведет в порядок остановки

Сейчас чиновники собирают заявки.

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска опубликовал на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз нужен подрядчик, который приведет в порядок ряд остановок общественного транспорта.

К проекту контракта приложен адресный перечень, в котором 32 остановки — «Таксопарк», «Торговый город», «Телецентр», «Кислородный завод» и др. Примерно в 20 случаях речь идет об установке или замене павильона ожидания. Остальное — «обустройство посадочной площадки», «установка пешеходных ограждений» и другие виды работ.

Заявки будут собирать до 30 июля. В общей сложности городская администрация готова потратить на обустройство остановок 7,987 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Остановки
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