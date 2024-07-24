В Омске потратят 8 млн рублей на обустройство остановок

К проекту контракта приложен адресный перечень, в котором 32 остановки — «Таксопарк», «Торговый город», «Телецентр», «Кислородный завод» и др. Примерно в 20 случаях речь идет об установке или замене павильона ожидания. Остальное — «обустройство посадочной площадки», «установка пешеходных ограждений» и другие виды работ.