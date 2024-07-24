В Омске потратят 8 млн рублей на обустройство остановок

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска опубликовал на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз нужен подрядчик, который приведет в порядок ряд остановок общественного транспорта.
К проекту контракта приложен адресный перечень, в котором 32 остановки — «Таксопарк», «Торговый город», «Телецентр», «Кислородный завод» и др. Примерно в 20 случаях речь идет об установке или замене павильона ожидания. Остальное — «обустройство посадочной площадки», «установка пешеходных ограждений» и другие виды работ.
Заявки будут собирать до 30 июля. В общей сложности городская администрация готова потратить на обустройство остановок 7,987 млн рублей.