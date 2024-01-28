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В уборке снега в Омске задействуют службы озеленения

Омских озеленителей подключат к уборке снега

28 января 2024, 09:37
Фото: 1MI

В уборке снега в Омске задействуют службы озеленения

Администрация города Омска продолжает рассказывать о мероприятиях по уборке снега с улиц и общественных пространств.

Как сообщается на официальной странице Администрации города Омска в социальной сети «ВКонтакте», теперь к уборке снега привлекут работников службы озеленения города — именно им поручат расчистку общественных пространств Омска. Уже сегодня запланированы работы по очистке сквера Борцов Революции, Театрального, Загородного, Первокирпичного и сквер Серова.

Кроме того, представители администрации рассказали и о планируемых работах на день — уже совсем скоро водителям и пешеходам станет удобнее перемещаться по городу. Полный список адресов — ниже:

Список адресов, где уберут наледь и обработают поверхностиСписок адресов, где уберут наледь и обработают поверхности
Список адресов, где уберут наледь и обработают поверхности
Фото: Администрация Города Омска
Сергей Шелест рассказал, как протекает уборка омских улиц после сильного снегопада
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#Омск#Пешеходы#Уборка снега#Гололед#Обработка#Наледь#Водители#Скверы#Работы#Илья Скобин#Тротуары#Служба озеленения#Остановки#Расчистка
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