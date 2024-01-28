Омских озеленителей подключат к уборке снега

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как сообщается на официальной странице Администрации города Омска в социальной сети «ВКонтакте», теперь к уборке снега привлекут работников службы озеленения города — именно им поручат расчистку общественных пространств Омска. Уже сегодня запланированы работы по очистке сквера Борцов Революции, Театрального, Загородного, Первокирпичного и сквер Серова.
Кроме того, представители администрации рассказали и о планируемых работах на день — уже совсем скоро водителям и пешеходам станет удобнее перемещаться по городу. Полный список адресов — ниже: