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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:41

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В Омске сократили маршрут автобусов №95

26 августа 2024, 09:25
Фото: 1MI
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Он по-прежнему соединяет два берега города.

В Омске сократили автобусный маршрут №95 («СТЦ Мега» — «Строительный рынок „Южный“»). Он пользуется большим спросом у горожан, потому что соединяет левый и правый берега города. Раньше автобусы ездили до остановки «Южный» рынок, а теперь останавливаются у остановки «ПАТП №4». На изменения обратил внимание омич Амир Хабибулин. В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» он задал вопрос, почему маршрут укоротили без предупреждения.

«До сегодняшнего дня он ходил до строительного рынка „Южный“, а теперь до ПП-4. Вы бы лучше сделали нормальную диспетчерскую у „Меги“ либо на 12-м микрорайоне, чем обрезать прибыльный кусок маршрута», — написал житель города.

Однако в омской мэрии ответили, что информацию о сокращении маршрута № 95 разместили в салонах автобусов.

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#Ольга Скворцова#Город#Транспорт#Омск#Мэрия#Общественный транспорт#Жители#Маршрут#Автобусы#Изменения#Остановки
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