В Омске сократили маршрут автобусов №95

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Омске сократили автобусный маршрут №95 («СТЦ Мега» — «Строительный рынок „Южный“»). Он пользуется большим спросом у горожан, потому что соединяет левый и правый берега города. Раньше автобусы ездили до остановки «Южный» рынок, а теперь останавливаются у остановки «ПАТП №4». На изменения обратил внимание омич Амир Хабибулин. В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» он задал вопрос, почему маршрут укоротили без предупреждения.
«До сегодняшнего дня он ходил до строительного рынка „Южный“, а теперь до ПП-4. Вы бы лучше сделали нормальную диспетчерскую у „Меги“ либо на 12-м микрорайоне, чем обрезать прибыльный кусок маршрута», — написал житель города.
Однако в омской мэрии ответили, что информацию о сокращении маршрута № 95 разместили в салонах автобусов.