В Омске сократили маршрут автобусов №95

В Омске сократили автобусный маршрут №95 («СТЦ Мега» — «Строительный рынок „Южный“»). Он пользуется большим спросом у горожан, потому что соединяет левый и правый берега города. Раньше автобусы ездили до остановки «Южный» рынок, а теперь останавливаются у остановки «ПАТП №4». На изменения обратил внимание омич Амир Хабибулин. В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» он задал вопрос, почему маршрут укоротили без предупреждения.