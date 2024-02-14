«Как всегда халатно». Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Об инциденте рассказал омич в паблике «Омск ВК». Из-за сильного ветра автобусную остановку на улице Орджоникидзе опрокинуло на землю. Стеклянные стенки павильона отвалились, а одна из них разбилась. По словам автора записи, чудом обошлось без пострадавших.
«От ветра опрокинулась остановочка. Хорошо что не убило никого. Не обнаружил, чем она была закреплена. Как всегда халатно», — написал омич.
Ситуацию прокомментировали и в городской администрации. На вопрос о прочности крепления остановки ответили лишь тем, что конструкцию устанавливали подрядчики во время ремонта дороги.
«Бригада „УДХБ“ выехала для ремонта и закрепления павильона», — добавили в мэрии.