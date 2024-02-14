«Как всегда халатно». Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка

Об инциденте рассказал омич в паблике «Омск ВК». Из-за сильного ветра автобусную остановку на улице Орджоникидзе опрокинуло на землю. Стеклянные стенки павильона отвалились, а одна из них разбилась. По словам автора записи, чудом обошлось без пострадавших.