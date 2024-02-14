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Иллюстрация

«Как всегда халатно». Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка

14 февраля 2024, 13:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка

Омич обнаружил лежащую конструкцию на улице Орджоникидзе.

Об инциденте рассказал омич в паблике «Омск ВК». Из-за сильного ветра автобусную остановку на улице Орджоникидзе опрокинуло на землю. Стеклянные стенки павильона отвалились, а одна из них разбилась. По словам автора записи, чудом обошлось без пострадавших.

«От ветра опрокинулась остановочка. Хорошо что не убило никого. Не обнаружил, чем она была закреплена. Как всегда халатно», — написал омич.

Ситуацию прокомментировали и в городской администрации. На вопрос о прочности крепления остановки ответили лишь тем, что конструкцию устанавливали подрядчики во время ремонта дороги.

«Бригада „УДХБ“ выехала для ремонта и закрепления павильона», — добавили в мэрии.
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#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Новости#Остановка#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта#Остановки
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