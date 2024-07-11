«А где ему ходить в туалет?»: в Омске предложили создать МФК на конечных остановках

По словам докладчика, главы комитета по транспорту и экспедированию при ТПП Николая Артемьева, все началось с простого вопроса: «Где водителю ходить в туалет?». Депутаты согласились с тем, что идея полезная и своевременная, и решили обсудить ее сразу после каникул — в сентябре текущего года.