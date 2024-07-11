«А где ему ходить в туалет?»: в Омске предложили создать МФК на конечных остановках

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Сегодня, 11 июля, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки стало обсуждение предложения Торгово-промышленной палаты Омской области о создании на разворотных площадках общественного транспорта многофункциональных комплексов.
— Такие комплексы позволят создать комфортные условия для пребывания водителей, — говорится в пояснительной записке. — В многофункциональных комплексах предполагается строительство капитальных или модульных зданий, в которых будут предусмотрены комнаты для отдыха водителей, столовые, душевые, туалеты и другие необходимые помещения…
По словам докладчика, главы комитета по транспорту и экспедированию при ТПП Николая Артемьева, все началось с простого вопроса: «Где водителю ходить в туалет?». Депутаты согласились с тем, что идея полезная и своевременная, и решили обсудить ее сразу после каникул — в сентябре текущего года.