Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Неизвестный мужчина причинил вред двум теплым остановкам у Первомайского рынка. Ночью 2 апреля омич разбил стекла ногой, его действия попали на камеры видеонаблюдения, позже записи появились в городском паблике «Инцидент Омск». Посмотрев кадры, можно предположить, что причиной такого поведения молодого человека стала ссора с девушкой.
В пресс-службе регионального УМВД Городу55 рассказали, что по этому факту уже проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастное лицо.
Ситуацию прокомментировали и в компании «Капитал-строй», которая занимается теплыми остановками в Омске. Сообщается, что поврежденные павильоны сейчас недоступны для горожан, организация намерена добиться полного возмещения материального ущерба от нарушителя и уже написала на него заявление в полицию, пишет «NGS55.RU» со ссылкой на компанию.