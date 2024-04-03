Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой

Ситуацию прокомментировали и в компании «Капитал-строй», которая занимается теплыми остановками в Омске. Сообщается, что поврежденные павильоны сейчас недоступны для горожан, организация намерена добиться полного возмещения материального ущерба от нарушителя и уже написала на него заявление в полицию, пишет «NGS55.RU» со ссылкой на компанию.