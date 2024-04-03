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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:33

Омич решил разбить стекла двух остановочных павильонов ногой

Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой

3 апреля 2024, 10:33
Фото: 1MI

Омич решил разбить стекла двух остановочных павильонов ногой

Неизвестный мужчина разбил стекла остановочных павильонов ночью 2 апреля, теперь его разыскивает полиция.

Неизвестный мужчина причинил вред двум теплым остановкам у Первомайского рынка. Ночью 2 апреля омич разбил стекла ногой, его действия попали на камеры видеонаблюдения, позже записи появились в городском паблике «Инцидент Омск». Посмотрев кадры, можно предположить, что причиной такого поведения молодого человека стала ссора с девушкой.

В пресс-службе регионального УМВД Городу55 рассказали, что по этому факту уже проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастное лицо.

Ситуацию прокомментировали и в компании «Капитал-строй», которая занимается теплыми остановками в Омске. Сообщается, что поврежденные павильоны сейчас недоступны для горожан, организация намерена добиться полного возмещения материального ущерба от нарушителя и уже написала на него заявление в полицию, пишет «NGS55.RU» со ссылкой на компанию.

Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки
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#Омск#Омская область#Нарушения#Автобусные остановки#Нарушение#Новости#Теплые остановки#Остановка#Теплая остановка#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта#Остановки
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