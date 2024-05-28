Приведут в порядок. В Омске за 20 млн обновят около 50 автобусных остановок

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Сегодня Сергей Шелест объявил, что летом в Омске обновят автобусные остановки. На эти цели уже выделили 20 млн рублей. Работы начнутся уже в июле и завершатся в октябре.
«Этим летом приведем в порядок 50 остановок общественного транспорта, в том числе с частичной заменой павильонов, большая часть из которых будет выполнена из оргстекла», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Отметим, что остановки общественного транспорта планируется обновить сразу в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном округах Омска. С полным списком улиц, на которых будут проведены работы, можно ознакомиться ниже.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут подрядчика для установки новых автобусных павильонов. Всего планируется обновить 26 остановок. Начальная цена контракта — 33,2 млн рублей. Павильоны будут изготовлены из металла или с прозрачными стенками из закалённого стекла. Ниже можно ознакомиться с эскизами будущих остановок: