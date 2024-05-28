Приведут в порядок. В Омске за 20 млн обновят около 50 автобусных остановок

В Омске за 20 млн рублей приведут в порядок около 50 автобусных остановок

Мэр Шелест сообщил о планах по обновлению автобусных остановок. На эти цели выделено 20 млн рублей. Работы начнутся в июле и завершатся в октябре. В рамках проекта планируется привести в порядок 50 остановок. Павильоны некоторых из них будут заменены частично, а другие сделают из оргстекла.