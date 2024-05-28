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иллюстрация

Приведут в порядок. В Омске за 20 млн обновят около 50 автобусных остановок

28 мая 2024, 09:14
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске за 20 млн рублей приведут в порядок около 50 автобусных остановок

Мэр Шелест сообщил о планах по обновлению автобусных остановок. На эти цели выделено 20 млн рублей. Работы начнутся в июле и завершатся в октябре. В рамках проекта планируется привести в порядок 50 остановок. Павильоны некоторых из них будут заменены частично, а другие сделают из оргстекла.

Сегодня Сергей Шелест объявил, что летом в Омске обновят автобусные остановки. На эти цели уже выделили 20 млн рублей. Работы начнутся уже в июле и завершатся в октябре.

«Этим летом приведем в порядок 50 остановок общественного транспорта, в том числе с частичной заменой павильонов, большая часть из которых будет выполнена из оргстекла», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.

Отметим, что остановки общественного транспорта планируется обновить сразу в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном округах Омска. С полным списком улиц, на которых будут проведены работы, можно ознакомиться ниже.

список улицсписок улиц
список улицсписок улиц
список улицсписок улиц
список улицсписок улиц
список улицсписок улиц
список улиц
Фото: тг-канал мэра Шелеста

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут подрядчика для установки новых автобусных павильонов. Всего планируется обновить 26 остановок. Начальная цена контракта — 33,2 млн рублей. Павильоны будут изготовлены из металла или с прозрачными стенками из закалённого стекла. Ниже можно ознакомиться с эскизами будущих остановок:

Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок
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