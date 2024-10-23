В Омске окончательно переименовали «Дом одежды»

Авторы инициативы уверены к тому же, что переименование остановки «будет способствовать быстрому поиску Дома актера гостями и жителями Омска». Комитет их поддержал. На пленарном заседании никакие вопросы и претензии не прозвучали, депутаты одобрили новое название. Таким образом, в ближайшее время остановка «Дом актера» появится на картах города.