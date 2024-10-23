В Омске окончательно переименовали «Дом одежды»

Posted 23 октября, 05:25
Published 23 октября, 05:25
Modified 23 октября, 05:27
Updated 23 октября, 05:27
В Омском городском Совете сегодня, 23 октября, прошло очередное пленарное заседание. Ряд пунктов повестки был связан с городской топонимикой. В частности, депутатам предложили переименовать остановку общественного транспорта «Дом одежды» в центре Омска, на улице Ленина.
Город55 писал об обсуждении этой инициативы в профильном комитете ГС. Инициатором переименования стало региональное отделение Союза театральных деятелей, которое предложило назвать остановку «Дом актера» и получило поддержку топонимической комиссии.
«Магазин „Дом одежды“ прекратил свою деятельность, в связи с чем наименование остановочного пункта „Дом одежды утратило свою актуальность, — говорится в пояснительной записке. — Изменение наименования остановочного пункта позволит повысить общественную значимость Омского дома актера имени народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили, расположенного… вблизи данного остановочного пункта“.
Авторы инициативы уверены к тому же, что переименование остановки «будет способствовать быстрому поиску Дома актера гостями и жителями Омска». Комитет их поддержал. На пленарном заседании никакие вопросы и претензии не прозвучали, депутаты одобрили новое название. Таким образом, в ближайшее время остановка «Дом актера» появится на картах города.