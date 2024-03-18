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Масленица

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Говорила намеками. Омичей удивила девушка на кабриолете в парке на проводах зимы
Горожане и гости Омска с масштабом отпраздновали наступление весны и проводили холодную пору.
18 марта, 10:22
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Концертно-игровые программы пройдут в разных частях города и области.
14 марта, 09:58
Блины и забавы. Стало известно, где в Омске пройдут масленичные гуляния
Массовые праздничные мероприятия пройдут во многих административных округах Омска.
13 марта, 11:16
Едим блины, сжигаем чучело. В Омске проведут масштабные масленичные гуляния
8 марта, 11:33
2023
С блинами, Умкой и Забавой. В Омской области отметили день полярного медведя
Праздник совместили в проводами русской зимы.
27 февраля 2023, 07:44
Шок. Омичка умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов
26 февраля 2023, 06:06
Стало известно, как в Омске изменилась стоимость блинов к Масленице
17 февраля 2023, 11:26
Блинный челлендж «Парад блинов». Омичей приглашают на масленичные гулянья
Праздничные гулянья пройдут с 20 по 26 февраля.
15 февраля 2023, 07:05

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