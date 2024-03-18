Говорила намеками. Омичей удивила девушка на кабриолете в парке на проводах зимы

Конечно, никого не оставила равнодушным девушка-весна. Она появилась на публике, приехав на кабриолете Mercedes. Как рассказали в пресс-центре парка, в ее послании была зашифрована информация о предстоящем празднике в «Вокруг света» — в начале лета на площадке отпразднуют день рождения парка.