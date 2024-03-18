Говорила намеками. Омичей удивила девушка на кабриолете в парке на проводах зимы

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» устроили яркие проводы зимы. Для гостей парка подготовили множество интерактивов, в том числе красивый спектакль. Его показали на развлекательной площадке актеры театра «Третий круг».
Разумеется, были масленичные игры. Омичи вдоволь позабавились, а кто-то выиграл подарки. Участники, проявившие ловкость и смелость, получили яркие подарки. Так, некоторым предстояло забраться на столб. Это поистине зрелищное мероприятие, за которым многие любят наблюдать.
Для провожающих Масленицу группа «СуперГуд» в парке организовала живой концерт, исполнив знакомые всем хиты. После этого омичи и гости города раскрашивали лед цветными баллончиками. Своеобразный граффити-флешмоб закончился тем, что команда «Вокруг света» выступила танец, в котором подразумевалось разбитие льда.
Конечно, никого не оставила равнодушным девушка-весна. Она появилась на публике, приехав на кабриолете Mercedes. Как рассказали в пресс-центре парка, в ее послании была зашифрована информация о предстоящем празднике в «Вокруг света» — в начале лета на площадке отпразднуют день рождения парка.