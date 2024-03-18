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Published Сегодня, 10:22

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На проводах Масленицы омичей удивила девушка, приехавшая в парк на кабриолете

Говорила намеками. Омичей удивила девушка на кабриолете в парке на проводах зимы

18 марта 2024, 10:22
Фото: пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

На проводах Масленицы омичей удивила девушка, приехавшая в парк на кабриолете

Горожане и гости Омска с масштабом отпраздновали наступление весны и проводили холодную пору.

В парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» устроили яркие проводы зимы. Для гостей парка подготовили множество интерактивов, в том числе красивый спектакль. Его показали на развлекательной площадке актеры театра «Третий круг».

Разумеется, были масленичные игры. Омичи вдоволь позабавились, а кто-то выиграл подарки. Участники, проявившие ловкость и смелость, получили яркие подарки. Так, некоторым предстояло забраться на столб. Это поистине зрелищное мероприятие, за которым многие любят наблюдать.

Фото: пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

Для провожающих Масленицу группа «СуперГуд» в парке организовала живой концерт, исполнив знакомые всем хиты. После этого омичи и гости города раскрашивали лед цветными баллончиками. Своеобразный граффити-флешмоб закончился тем, что команда «Вокруг света» выступила танец, в котором подразумевалось разбитие льда.

Конечно, никого не оставила равнодушным девушка-весна. Она появилась на публике, приехав на кабриолете Mercedes. Как рассказали в пресс-центре парка, в ее послании была зашифрована информация о предстоящем празднике в «Вокруг света» — в начале лета на площадке отпразднуют день рождения парка.

Почему блины – символ Масленицы?
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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Масленица#Алина Ясинская#Парк вокруг света
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