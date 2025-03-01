Сегодня в Омске: ДТП с автобусом, сказочный уход зимы, смертельный блин

Сегодня утром на пересечении улиц Лукашевича и Комарова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Водитель «НефАЗ» при повороте не уступил дорогу легковушкам. В салоне автобуса находилось 18 человек. В результате аварии пострадали водитель одной из легковушек и двое пассажиров автобуса.