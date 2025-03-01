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Posted 1 марта, 14:04

Published 1 марта, 14:04

Modified 1 марта, 14:06

Updated 1 марта, 14:06

Сегодня в Омске: ДТП с автобусом, сказочный уход зимы, смертельный блин

Сегодня в Омске: ДТП с автобусом, сказочный уход зимы, смертельный блин

1 марта 2025, 14:04
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками

Сегодня утром на пересечении улиц Лукашевича и Комарова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Водитель «НефАЗ» при повороте не уступил дорогу легковушкам. В салоне автобуса находилось 18 человек. В результате аварии пострадали водитель одной из легковушек и двое пассажиров автобуса.

Появились кадры с места жуткого ДТП с пассажирским автобусом на Левобережье Омска
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Новость №2. Северное сияние порадовало омичей в последнюю зимнюю ночь

В ночь с 28 февраля на 1 марта жители Омской области могли наблюдать северное сияние с зелеными и розовыми оттенками. Фотограф из Саргатского района запечатлела это природное явление. По словам экспертов, весна и осень — лучшее время для наблюдения за полярными сияниями.

Зима ушла красиво: северное сияние озарило ночное небо Омской области
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Новость №3. Сибирячка погибла во время конкурса по поеданию блинов во время празднования Масленицы

В селе Березовское Красноярского края на празднике Масленицы произошла трагедия: 36-летняя женщина погибла, подавившись блином во время конкурса по скоростному поеданию. Медики не успели спасти ее, а скорая помощь прибыла слишком поздно. Сейчас полиция проводит проверку по этому случаю.

Жительница Сибири подавилась блином на Масленице и умерла
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#Риана Дязанцева#ДТП#Полиция#Омск#Зима#Трагедия#Масленица#Итоги дня#Северное сияние
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