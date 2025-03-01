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Posted 1 марта, 11:21

Published 1 марта, 11:21

Modified 1 марта, 11:23

Updated 1 марта, 11:23

Трагедия на Масленице: сибирячка погибла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Сибири подавилась блином на Масленице и умерла

1 марта 2025, 11:21
Фото: 1MI. Трагедия на Масленице: сибирячка погибла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Сибири умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов

Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

В селе Березовское Красноярского края произошла трагедия во время празднования Масленицы. В первый день весны на центральной площади местный ДК устроил конкурсы — участники должны были съесть как можно больше блинов за две минуты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

36-летняя сибирячка решила принять участие в соревновании. По словам очевидцев, женщина очень старалась выиграть и глотала блины почти не разжевывая. В какой-то момент она подавилась, упала и начала синеть.

Скорую пришлось вызывать из райцентра, и она приехала только через полчаса. К этому времени участница конкурса уже скончалась. Ее тело накрыли, но часть людей продолжила праздновать Масленицу, как ни в чем не бывало.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Напомним, в 2023 году в Омской области случилась похожая ситуация — омичка умерла во время конкурса по поеданию блинов.

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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Смерть#Масленица#Красноярский край#Блины
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