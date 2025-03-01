Жительница Сибири подавилась блином на Масленице и умерла

Posted 1 марта, 11:21
Published 1 марта, 11:21
Modified 1 марта, 11:23
Updated 1 марта, 11:23
В селе Березовское Красноярского края произошла трагедия во время празднования Масленицы. В первый день весны на центральной площади местный ДК устроил конкурсы — участники должны были съесть как можно больше блинов за две минуты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
36-летняя сибирячка решила принять участие в соревновании. По словам очевидцев, женщина очень старалась выиграть и глотала блины почти не разжевывая. В какой-то момент она подавилась, упала и начала синеть.
Скорую пришлось вызывать из райцентра, и она приехала только через полчаса. К этому времени участница конкурса уже скончалась. Ее тело накрыли, но часть людей продолжила праздновать Масленицу, как ни в чем не бывало.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Напомним, в 2023 году в Омской области случилась похожая ситуация — омичка умерла во время конкурса по поеданию блинов.