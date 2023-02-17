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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Стало известно, как в Омске изменилась стоимость блинов к Масленице

17 февраля 2023, 11:26
Фото: Город55
За год только стоимость яиц уменьшилась на 7%.

Омскстат предоставил данные о средних ценах на продукты, которые необходимы для приготовления основного символа Масленицы. Напомним, что на масленичной неделе блины пекут каждый день. В 2023 году недельные гуляния начнутся 20 февраля.

В данный момент стоимость муки выросла на 7%. Молоко подорожало от 5,5% до 7,4% (в зависимости от жирности). Цена сливочного масла выросла на 6,4%, а подсолнечного на 4,5%. Сахар подорожал на 6,3%.

Добавки к блинам также выросли в цене:

  • сгущенка — на 32,5%;
  • сметана — на 12%;
  • варенье — на 12%;
  • лососевая икра — на 9,8%;
  • мед — на 5,2%.

Отметим, что стоимость яиц подешевела на 7% по сравнению с прошлым годом.

иллюстрация
Фото: Омскстат
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#Ксения Карагодина#Рост цен#Повышение цен#Общество#Город#Происшествия#Масленица#Масло#Блины#Новости#Омск#Омская область
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