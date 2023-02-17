Стало известно, как в Омске изменилась стоимость блинов к Масленице

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Омскстат предоставил данные о средних ценах на продукты, которые необходимы для приготовления основного символа Масленицы. Напомним, что на масленичной неделе блины пекут каждый день. В 2023 году недельные гуляния начнутся 20 февраля.
В данный момент стоимость муки выросла на 7%. Молоко подорожало от 5,5% до 7,4% (в зависимости от жирности). Цена сливочного масла выросла на 6,4%, а подсолнечного на 4,5%. Сахар подорожал на 6,3%.
Добавки к блинам также выросли в цене:
Отметим, что стоимость яиц подешевела на 7% по сравнению с прошлым годом.