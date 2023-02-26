Омичка умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
25 февраля в омском санатории «Коммунальник» проходил конкурс по поеданию блинов в рамках Масленицы. 38-летняя женщина подавилась и умерла. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Омск».
«Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно», — пишет автор поста.
Город55 обратился за комментарием в полицию. Там подтвердили информацию. «По данному факту проводится проверка», — сообщили правоохранители.
Обновлено: 26 февраля в 16:27 прокуратура сообщила о проведении проверки по факту смерти женщины.