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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Омичка умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов

26 февраля 2023, 06:06
Фото: 1MI
иллюстрация
О трагедии сообщили очевидцы.

25 февраля в омском санатории «Коммунальник» проходил конкурс по поеданию блинов в рамках Масленицы. 38-летняя женщина подавилась и умерла. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Омск».

«Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно», — пишет автор поста.

Город55 обратился за комментарием в полицию. Там подтвердили информацию. «По данному факту проводится проверка», — сообщили правоохранители.

Обновлено: 26 февраля в 16:27 прокуратура сообщила о проведении проверки по факту смерти женщины.

#Смерть#Масленица#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область
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