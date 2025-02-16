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Posted 16 февраля, 07:32

Published 16 февраля, 07:32

Modified 16 февраля, 07:35

Updated 16 февраля, 07:35

Сергей Шелест анонсировал масленичные гуляния в Омске

У зимы нет шансов. Мэр Омска анонсировал масленичные гуляния для горожан

16 февраля 2025, 07:32
Фото: gorod55.ru. Сергей Шелест анонсировал масленичные гуляния в Омске

Омские парки станут основными локациями гуляний на Масленицу

Масленица уже совсем скоро ворвется в Омск — и в этот раз ее будут встречать с «огоньком» и по всем правилам. Подробностями грядущего масштабного мероприятия поделился глава городской администрации — Сергей Шелест.

В этом году омичи будут встречать весну гораздо раньше — датой массовых гуляний по случаю Масленицы стало 2 марта: основными площадками для них вновь станут парки «Советский» и им. 30-летия ВЛКСМ. Однако кроме расположения в разных районах города, будут отличаться и праздничные программы, подготовленные для омичей.

Парк им. 30-летия ВЛКСМ

Основная и, фактически, «столичная» локация Масленицы в Омске может предложить горожанам относительно спокойный праздник с небольшими активностями как для детей, так и для взрослых. Кроме того, здесь можно будет приобщиться и к праздничной культуре — как рассказал Сергей Шелест, здесь для омичей будут выступать творческие коллективы со всего Омска.

Разумеется, Масленица не обойдется и без самых важных атрибутов — горячих блинов, сувениров (это все можно будет отыскать на главной аллее парка), и конечно же, сжигания чучела. Кстати, в своих соцсетях градоначальник особенно подчеркнул строгое соблюдение норм пожарной безопасности и особенный контроль со стороны организаторов праздника.

Советский парк

Другая локация омской Масленицы больше ориентирована на активное и безудержное веселье: это и театральное выступление (его подробности пока неизвестны), и народные песни в исполнении вокального ансамбля, и, самое главное — множество площадок для игр, состязаний и эстафет.

Но особенное внимание организаторы постарались уделить традиционным праздничным конкурсам — например, метанию валенка, боям на мешках и поеданию блинов. «Спортивные дисциплины» сложно назвать «обычными», но и время на подготовку к ним пока что есть.

Кстати о времени: принимать гостей городские парки начнут 2 марта в 12:00 часов, а все перечисленные программы мероприятий рассчитаны на 5-6 часов активного досуга.

Но, если куда интереснее теплое застолье в семейном кругу, то ранее Город55 публиковал самые популярные рецепты блинов среди омичей в 2024 году: в топе оказались блины с творогом, мясом и сыром, а самым предпочтительным «сырьем» для праздничного лакомства стало молоко.

С творогом и мясом. Стало известно, как омичи готовят блины на Масленицу
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Масленица#Активный отдых#Блины#Конкурсы#Парк Советский#Парк им. 30-летия ВЛКСМ
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