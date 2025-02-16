У зимы нет шансов. Мэр Омска анонсировал масленичные гуляния для горожан

Основная и, фактически, «столичная» локация Масленицы в Омске может предложить горожанам относительно спокойный праздник с небольшими активностями как для детей, так и для взрослых. Кроме того, здесь можно будет приобщиться и к праздничной культуре — как рассказал Сергей Шелест, здесь для омичей будут выступать творческие коллективы со всего Омска.