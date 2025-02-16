У зимы нет шансов. Мэр Омска анонсировал масленичные гуляния для горожан

Posted 16 февраля, 07:32
Published 16 февраля, 07:32
Modified 16 февраля, 07:35
Updated 16 февраля, 07:35
В этом году омичи будут встречать весну гораздо раньше — датой массовых гуляний по случаю Масленицы стало 2 марта: основными площадками для них вновь станут парки «Советский» и им. 30-летия ВЛКСМ. Однако кроме расположения в разных районах города, будут отличаться и праздничные программы, подготовленные для омичей.
Основная и, фактически, «столичная» локация Масленицы в Омске может предложить горожанам относительно спокойный праздник с небольшими активностями как для детей, так и для взрослых. Кроме того, здесь можно будет приобщиться и к праздничной культуре — как рассказал Сергей Шелест, здесь для омичей будут выступать творческие коллективы со всего Омска.
Разумеется, Масленица не обойдется и без самых важных атрибутов — горячих блинов, сувениров (это все можно будет отыскать на главной аллее парка), и конечно же, сжигания чучела. Кстати, в своих соцсетях градоначальник особенно подчеркнул строгое соблюдение норм пожарной безопасности и особенный контроль со стороны организаторов праздника.
Другая локация омской Масленицы больше ориентирована на активное и безудержное веселье: это и театральное выступление (его подробности пока неизвестны), и народные песни в исполнении вокального ансамбля, и, самое главное — множество площадок для игр, состязаний и эстафет.
Но особенное внимание организаторы постарались уделить традиционным праздничным конкурсам — например, метанию валенка, боям на мешках и поеданию блинов. «Спортивные дисциплины» сложно назвать «обычными», но и время на подготовку к ним пока что есть.
Кстати о времени: принимать гостей городские парки начнут 2 марта в 12:00 часов, а все перечисленные программы мероприятий рассчитаны на 5-6 часов активного досуга.
Но, если куда интереснее теплое застолье в семейном кругу, то ранее Город55 публиковал самые популярные рецепты блинов среди омичей в 2024 году: в топе оказались блины с творогом, мясом и сыром, а самым предпочтительным «сырьем» для праздничного лакомства стало молоко.