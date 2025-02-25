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Posted 25 февраля, 14:15

Published 25 февраля, 14:15

Modified 25 февраля, 14:15

Updated 25 февраля, 14:15

Иллюстрация

Сегодня в Омске: массовое ДТП, хоккеист в сериале и блины на Масленицу

25 февраля 2025, 14:15
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В массовом ДТП с автобусом на трассе Омск-Муромцево погиб человек и еще 12 пострадали

Сегодня утром на трассе Омск-Муромцево случилось массовое ДТП. Прицеп грузовика «Ситрак» занесло на встречную полосу, по которой в тот момент проезжала маршрутка с пассажирами. После этого к месту аварии подъехал Lexus, водитель иномарки остановился, чтобы помочь пострадавшим, но в его авто сзади врезался еще один большегруз. В результате аварии погиб один пассажир ГАЗели — 19-летний омич. Еще 12 человек пострадали.

На трассе Омск-Муромцево произошло массовое ДТП с автобусом: один человек погиб
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Новость №2. Экс-игрок системы «Авангарда» снялся в кино

Хоккеист системы омского «Авангарда» Даниил Сероух, выступающий в ХК «Сочи», снялся в новом сезоне сериала «Мажор» (18+). На эпизодическую роль в картине его пригласили после по-настоящему исторического события для российского хоккея: Сероух забросил пять шайб в ворота «Динамо» за один матч. Этот пента-трик стал первым за 16 лет.

Хоккеист из Омска снялся в новом сезоне сериала «Мажор»
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Новость №3. Столько придется потратить на масленичные блины в Омске

Вчера в России началась Масленица, праздник продлится до 2 марта. В этом году привычным набор для приготовления блинов стал дороже на 30%, такие данные сообщила экономист Светлана Ильяшенко. Город55 рассказал, сколько придется потратить на приготовление традиционного масленичного блюда в Омске в 2025.

Сколько стоит приготовить блины в Омске: смотрим цены в местных магазинах
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