Сегодня в Омске: массовое ДТП, хоккеист в сериале и блины на Масленицу

Posted 25 февраля, 14:15
Published 25 февраля, 14:15
Modified 25 февраля, 14:15
Updated 25 февраля, 14:15
Новость №1. В массовом ДТП с автобусом на трассе Омск-Муромцево погиб человек и еще 12 пострадали
Сегодня утром на трассе Омск-Муромцево случилось массовое ДТП. Прицеп грузовика «Ситрак» занесло на встречную полосу, по которой в тот момент проезжала маршрутка с пассажирами. После этого к месту аварии подъехал Lexus, водитель иномарки остановился, чтобы помочь пострадавшим, но в его авто сзади врезался еще один большегруз. В результате аварии погиб один пассажир ГАЗели — 19-летний омич. Еще 12 человек пострадали.
Новость №2. Экс-игрок системы «Авангарда» снялся в кино
Хоккеист системы омского «Авангарда» Даниил Сероух, выступающий в ХК «Сочи», снялся в новом сезоне сериала «Мажор» (18+). На эпизодическую роль в картине его пригласили после по-настоящему исторического события для российского хоккея: Сероух забросил пять шайб в ворота «Динамо» за один матч. Этот пента-трик стал первым за 16 лет.
Новость №3. Столько придется потратить на масленичные блины в Омске
Вчера в России началась Масленица, праздник продлится до 2 марта. В этом году привычным набор для приготовления блинов стал дороже на 30%, такие данные сообщила экономист Светлана Ильяшенко. Город55 рассказал, сколько придется потратить на приготовление традиционного масленичного блюда в Омске в 2025.