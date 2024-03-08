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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

иллюстрация

Едим блины, сжигаем чучело. В Омске проведут масштабные масленичные гуляния

8 марта 2024, 11:33
Фото: Город55
иллюстрация

В омских парках проведут масштабные масленичные гуляния

Праздник организуют в последний день Масленицы в двух омских парках.

В сообществе «Городские парки. Омск» появился анонс большого мероприятия в честь предстоящего праздника. Речь идет о Масленице. Праздник пройдет на следующих выходных, 17 марта.

Отдохнуть и насладиться атмосферой уходящей зимы можно будет в парке имени 30-летия ВЛКСМ и в парке на территории городка Нефтяников. Для омичей готовят множество игр и забав. Также организаторы проведут розыгрыши и, конечно же, традиционные масленичные игры.

Кроме того, участников праздника пригласят сделать на память снимки в красивых тематических фотозонах и отведать символ праздника — блины. На праздник еще готовят творческие номера.

Пожалуй, главным действом является сожжение чучела. Оно запланировано на 16:30. В целом масленичные гуляния будут длиться с 12:00. Омичи и гости города смогут провести воскресенье активно и весело, участвуя в проводах зимы.

К слову, в этом году Масленица начинается уже в ближайший понедельник, 11 марта. Масленичная неделя продлится до 17 марта.

Морозы сжиганием чучела выгнать не удастся. Под конец Масленицы в Омск придет холод
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#Общество#Культура#Отдых#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Масленица#Алина Ясинская
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