Едим блины, сжигаем чучело. В Омске проведут масштабные масленичные гуляния

Отдохнуть и насладиться атмосферой уходящей зимы можно будет в парке имени 30-летия ВЛКСМ и в парке на территории городка Нефтяников. Для омичей готовят множество игр и забав. Также организаторы проведут розыгрыши и, конечно же, традиционные масленичные игры.