Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях

Это далеко не все развлечения, которые ожидают жителей региона на масленичной неделе. Гуляния пройдут и в городских парках — «Вокруг света» 17 марта с 12:00, им. 30-летия ВЛКСМ и «Советском» 17 марта с 12:00, а также в парке «На Кольцевой» 17 марта с 15:00. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться в нашем материале.