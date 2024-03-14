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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Стало известно, что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях

Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях

14 марта 2024, 09:58
Фото: kultura55.ru

Стало известно, что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях

Концертно-игровые программы пройдут в разных частях города и области.

На протяжении масленичной недели в разных районах региона и областной столице пройдут концертно-игровые программы. Омичей ждет обилие конкурсов, тематических развлечений, а также знакомство с народным славянским праздником и его традициями.

Масштабное мероприятие в честь масленицы пройдет на территории омского Дома Дружбы 16 марта - в предпоследний день масленичной недели с 13:00. Для омичей и гостей города организуют мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы и другие интерактивные развлечения. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет «БЛИНФЕСТ» — конкурс авторских масленичных блинов.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Самый вкусный блин», «Самый вкусный блин с начинкой», «Блин с национальным колоритом» и других.

Фото: Изображение Midjourney

На следующий день, 17 марта, массовые гуляния пройдут и на территории музея-исторического парка «Омская крепость» с 13.00 до 15.00. Гости фестиваля смогут попробовать себя в традиционных масленичных забавах и играх. Мероприятие завершится традиционно — сжиганием чучела.

16 и 17 марта концертная программа в честь масленицы пройдет в Большереченском районе в музее-заповеднике «Старина Сибирская». Начало программы в 12:00. Гостей праздника ждут скачки на кочерге и ухвате, бои мешками, блинные потехи, катание масленичного колеса, забавы с валенками, забег в носках и в тапках-гигантах и многое другое. Также всех желающих угостят блинами и горячим чаем (0+).

Фото: 1MI

Это далеко не все развлечения, которые ожидают жителей региона на масленичной неделе. Гуляния пройдут и в городских парках — «Вокруг света» 17 марта с 12:00, им. 30-летия ВЛКСМ и «Советском» 17 марта с 12:00, а также в парке «На Кольцевой» 17 марта с 15:00. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться в нашем материале.

Блины и забавы. Стало известно, где в Омске пройдут масленичные гуляния
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#Омск#Праздники#Омская область#Новости#Концерт#Масленица#Массовые гуляния#Анастасия Баянова#Масленичные гуляния
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