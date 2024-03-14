Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На протяжении масленичной недели в разных районах региона и областной столице пройдут концертно-игровые программы. Омичей ждет обилие конкурсов, тематических развлечений, а также знакомство с народным славянским праздником и его традициями.
Масштабное мероприятие в честь масленицы пройдет на территории омского Дома Дружбы 16 марта - в предпоследний день масленичной недели с 13:00. Для омичей и гостей города организуют мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы и другие интерактивные развлечения. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет «БЛИНФЕСТ» — конкурс авторских масленичных блинов.
Победители будут определены в следующих номинациях: «Самый вкусный блин», «Самый вкусный блин с начинкой», «Блин с национальным колоритом» и других.
На следующий день, 17 марта, массовые гуляния пройдут и на территории музея-исторического парка «Омская крепость» с 13.00 до 15.00. Гости фестиваля смогут попробовать себя в традиционных масленичных забавах и играх. Мероприятие завершится традиционно — сжиганием чучела.
16 и 17 марта концертная программа в честь масленицы пройдет в Большереченском районе в музее-заповеднике «Старина Сибирская». Начало программы в 12:00. Гостей праздника ждут скачки на кочерге и ухвате, бои мешками, блинные потехи, катание масленичного колеса, забавы с валенками, забег в носках и в тапках-гигантах и многое другое. Также всех желающих угостят блинами и горячим чаем (0+).
Это далеко не все развлечения, которые ожидают жителей региона на масленичной неделе. Гуляния пройдут и в городских парках — «Вокруг света» 17 марта с 12:00, им. 30-летия ВЛКСМ и «Советском» 17 марта с 12:00, а также в парке «На Кольцевой» 17 марта с 15:00. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться в нашем материале.