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Posted 19 февраля, 07:55

Published 19 февраля, 07:55

Modified 19 февраля, 08:10

Updated 19 февраля, 08:10

В преддверии весны-красны: омичи рассказали, как отпраздновать Масленицу

В преддверии весны-красны: омичи рассказали, как отпраздновать Масленицу

19 февраля 2025, 07:55
Фото: Изображение Midjourney.
В преддверии Масленицы аналитики Авито выяснили, как много жителей Омска отмечают этот праздник, какие традиции соблюдают и где берут рецепт блинов.

Аналитики Авито сообщили Городу55, что 53% омичей всегда празднуют Масленицу, и этот год не станет для них исключением. Не будут праздновать 18% респондентов.

Готовить и есть блины — самая распространенная традиция этого праздника, ее соблюдают 77% жителей Омска. Также 38% сжигают чучело Масленицы, а 37% посещают ярмарки и гулянья с традиционными развлечениями. Треть (36%) просят прощения в прощеное воскресенье, 25% ходят в гости, а 18% — сами принимают гостей. Примечательно, что молодежь чаще других возрастных групп в честь праздника отказываются от домашних дел (12%), ходят на тематические концерты и праздничные выступления (10%).

Что касается блинов, большинство омичей (53%) готовят их по семейному рецепту, который передается из поколения в поколение. Аналитики Авито также заметили, что горожане уже активно готовятся к празднованию: так, за последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 32% — электрических блинниц. Также на 53% чаще стали покупать сковороды для блинов, на 14% — лопатки и на 6% — венчики.

Примечательно, что большинство опрошенных не знают историю Масленицы. 55% в курсе лишь основных фактов, и только 27% знакомы с ней в подробностях — в основном это молодежь младше 24 лет (38%). Главным символом праздника большинство (68%) считает Весну-красну, которая является олицетворением весны. В целом наибольшая часть респондентов (44%) никак не провожают зиму помимо Масленицы — просто ждут солнца и тепла.

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