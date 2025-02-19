В преддверии весны-красны: омичи рассказали, как отпраздновать Масленицу

Что касается блинов, большинство омичей (53%) готовят их по семейному рецепту, который передается из поколения в поколение. Аналитики Авито также заметили, что горожане уже активно готовятся к празднованию: так, за последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 32% — электрических блинниц. Также на 53% чаще стали покупать сковороды для блинов, на 14% — лопатки и на 6% — венчики.