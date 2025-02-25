Сколько стоит приготовить блины в Омске: смотрим цены в местных магазинах

Posted 25 февраля, 07:43
Published 25 февраля, 07:43
Modified 25 февраля, 07:46
Updated 25 февраля, 07:46
Блины к Масленице резко подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом. Теперь порция из 18–20 блинов обойдется в 122 рубля, такие данные сообщила экономист Светлана Ильяшенко.
Подорожание блинов связано с ростом цен почти на все ингредиенты: яйца подорожали на 40%, сливочное масло — на 44%, подсолнечное масло — на 36%, молоко — на 20%. Напомним, по данным Омскстата, в среднем стоимость продовольственных товаров за 12 месяцев выросла на 10,3%, за декабрь — на 2,7%. Непродовольственные товары за год подорожали на 5,7%, за декабрь — на 0,6%.
Для приготовления блинов понадобится:
Стоимость приготовления блинов в России выросла на 36,6% за последние три года. Цены на продукты взяты из последнего опубликованного ежемесячного мониторинга Росстата, а именно — за январь 2025 года.
Как стало известно Городу55, в 2025 году в магазине придется потратить 35 рублей за три штуки яиц, семь рублей на 100 граммов сахара, 46 рублей за пол-литра молока, 22 рубля за 400 граммов муки. Итого продукты для приготовления примерно 15-18 блинов будут стоить 141 рубль.
В каких регионах цены выше
Выше всего цены в отдаленных и северных регионах России. Дороже всего будет отметить масленицу в Магаданской области — 242 рубля, почти вдвое выше, чем в среднем по стране. В Якутии придется потратить 200 рублей, в Камчатском крае — 211 рублей, в Ненецком автономном округе — 186 рублей, в Приморском крае по 191 рубль.
Также высокие цены на продукты в Сахалинской области (194 рубля), Хабаровском крае (185 рублей) и Еврейской автономной области (183 рубля). Объесться блинами чуть дешевле в Забайкальском крае — 172 рублей и ЯНАО — 168 рублей.
В каких регионах цены ниже
Самые дешевые блины можно приготовить в Адыгее и Мордовии — 155 рублей. В Оренбургской области стоимость продуктов на традиционное блюдо — 119 рублей. В Нижегородской и Кировской областях нужно потратить на масленицу по 120 рублей.
В Пензенской области, Татарстане и Чувашии блины обойдутся всего в 122 рубля. Недорого блины можно приготовить и в Башкортостане — 123 рубля.
Аналитики сервиса Bankiros.ru предоставили Городу55 данные по стоимости блинов в Сибирском федеральном округе. Так, в 2025 году ингредиенты для традиционного блюда Масленицы обойдутся омичам в 122 рубля (рассчитано для приготовления примерно 15-18 блинов).
Мы подробнее изучили стоимость продуктов в разных магазинах города.
Экономист Ильяшенко добавила, что дороже всего обойдутся блины с красной икрой, цены на которую, несмотря на некоторый откат в начале этого года, в целом выросли на 50% и превысили 9,2 тысяч рублей за кг.
«Более бюджетный вариант — блины со сметаной или сладкими начинками, вареньем или медом, но и тут не обошлось без роста цен. Сметана подорожала на 21%, мед — на 14%, варенье, джем и повидло — на 6%, — заключила экономист.
Напомним, что ранее мы изучали цены на красную икру в омских магазинах. На полках представлены как бюджетные имитированные варианты, так и дорогая натуральная икра премиум-класса. Обзор предложений популярных торговых сетей, читайте в нашем материале по ссылке.