Сколько стоит приготовить блины в Омске: смотрим цены в местных магазинах

Выше всего цены в отдаленных и северных регионах России. Дороже всего будет отметить масленицу в Магаданской области — 242 рубля, почти вдвое выше, чем в среднем по стране. В Якутии придется потратить 200 рублей, в Камчатском крае — 211 рублей, в Ненецком автономном округе — 186 рублей, в Приморском крае по 191 рубль.



Также высокие цены на продукты в Сахалинской области (194 рубля), Хабаровском крае (185 рублей) и Еврейской автономной области (183 рубля). Объесться блинами чуть дешевле в Забайкальском крае — 172 рублей и ЯНАО — 168 рублей.