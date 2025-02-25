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Posted 25 февраля, 07:43

Published 25 февраля, 07:43

Modified 25 февраля, 07:46

Updated 25 февраля, 07:46

Сколько стоит приготовить блины в Омске: смотрим цены в местных магазинах

Сколько стоит приготовить блины в Омске: смотрим цены в местных магазинах

25 февраля 2025, 07:43
Фото: Изображение Midjourney.
С 24 февраля по 2 марта в России отмечают Масленицу. В связи с этим мы посчитали стоимость традиционного блюда.

Блины к Масленице резко подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом. Теперь порция из 18–20 блинов обойдется в 122 рубля, такие данные сообщила экономист Светлана Ильяшенко.

Подорожание блинов связано с ростом цен почти на все ингредиенты: яйца подорожали на 40%, сливочное масло — на 44%, подсолнечное масло — на 36%, молоко — на 20%. Напомним, по данным Омскстата, в среднем стоимость продовольственных товаров за 12 месяцев выросла на 10,3%, за декабрь — на 2,7%. Непродовольственные товары за год подорожали на 5,7%, за декабрь — на 0,6%.

Как изменились цены
Как изменились цены. Фото: Омскстат

Как приготовить блины

Для приготовления блинов понадобится:

  • мука — 400 граммов;
  • молоко — 500 миллилитров;
  • сахар — 100 граммов;
  • яйца — три штуки;
  • сливочное масло — 20 граммов;
  • подсолнечное масло — 40 миллилитров;
  • соль по вкусу;
  • щепотка соды либо немного разрыхлителя теста.
Фото: 1MI

Сколько стоят блины в России в 2025 году

Стоимость приготовления блинов в России выросла на 36,6% за последние три года. Цены на продукты взяты из последнего опубликованного ежемесячного мониторинга Росстата, а именно — за январь 2025 года.

Как стало известно Городу55, в 2025 году в магазине придется потратить 35 рублей за три штуки яиц, семь рублей на 100 граммов сахара, 46 рублей за пол-литра молока, 22 рубля за 400 граммов муки. Итого продукты для приготовления примерно 15-18 блинов будут стоить 141 рубль.

В каких регионах цены выше

Выше всего цены в отдаленных и северных регионах России. Дороже всего будет отметить масленицу в Магаданской области — 242 рубля, почти вдвое выше, чем в среднем по стране. В Якутии придется потратить 200 рублей, в Камчатском крае — 211 рублей, в Ненецком автономном округе — 186 рублей, в Приморском крае по 191 рубль.

Также высокие цены на продукты в Сахалинской области (194 рубля), Хабаровском крае (185 рублей) и Еврейской автономной области (183 рубля). Объесться блинами чуть дешевле в Забайкальском крае — 172 рублей и ЯНАО — 168 рублей.

В каких регионах цены ниже

Самые дешевые блины можно приготовить в Адыгее и Мордовии — 155 рублей. В Оренбургской области стоимость продуктов на традиционное блюдо — 119 рублей. В Нижегородской и Кировской областях нужно потратить на масленицу по 120 рублей.

В Пензенской области, Татарстане и Чувашии блины обойдутся всего в 122 рубля. Недорого блины можно приготовить и в Башкортостане — 123 рубля.

Цены на блины в СФО
Цены на блины в СФО. Фото: Bankiros.ru

Сколько стоит приготовить блины в Омске

Аналитики сервиса Bankiros.ru предоставили Городу55 данные по стоимости блинов в Сибирском федеральном округе. Так, в 2025 году ингредиенты для традиционного блюда Масленицы обойдутся омичам в 122 рубля (рассчитано для приготовления примерно 15-18 блинов).

Мы подробнее изучили стоимость продуктов в разных магазинах города.

Стоимость продуктов в «Магните»

  • Яйца — за 10 штук придется отдать не менее 90 рублей (с учетом скидки), то есть примерно по 10 рублей за яйцо;
  • Молоко (900 мл) — от 80 рублей;
  • Сливочное масло (180 г) — от 150 рублей (с учетом скидки);
  • Мука (1кг) — от 55 рублей;
  • Сахар (1 кг) — от 64 рублей:
  • Масло подсолнечное (500 мл) — от 80 рублей.

Стоимость продуктов в «Пятерочке»

  • Яйца (10 штук) — от 71 рубля;
  • Молоко (900 мл) — от 50 рублей;
  • Сливочное масло (180 г) — от 147 рублей;
  • Масло подсолнечное (500 мл) — от 71 рубля;
  • Мука (1кг) — от 50 рублей;
  • Сахар (1 кг) — от 64 рублей.

Стоимость продуктов в «Самокате»

  • Яйца (6 штук) — 95 рублей;
  • Молоко (900 мл) — от 83 рублей (с учетом скидки);
  • Сливочное масло (100 г) — от 189 рублей;
  • Масло подсолнечное (800 мл) — от 139 рублей;
  • Мука (1 кг) — от 75 рублей;
  • Сахар (1 кг) — 92 рубля.

Элитные блины

Экономист Ильяшенко добавила, что дороже всего обойдутся блины с красной икрой, цены на которую, несмотря на некоторый откат в начале этого года, в целом выросли на 50% и превысили 9,2 тысяч рублей за кг.

«Более бюджетный вариант — блины со сметаной или сладкими начинками, вареньем или медом, но и тут не обошлось без роста цен. Сметана подорожала на 21%, мед — на 14%, варенье, джем и повидло — на 6%, — заключила экономист.

Напомним, что ранее мы изучали цены на красную икру в омских магазинах. На полках представлены как бюджетные имитированные варианты, так и дорогая натуральная икра премиум-класса. Обзор предложений популярных торговых сетей, читайте в нашем материале по ссылке.

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