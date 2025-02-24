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Posted 24 февраля, 12:27

Published 24 февраля, 12:27

Modified 24 февраля, 12:29

Updated 24 февраля, 12:29

Масленица приходится на неделю с 24 февраля по 2 марта

Провожаем зиму в Омске: подробная программа на Масленицу—2025

24 февраля 2025, 12:27
Фото: 1MI. Масленица приходится на неделю с 24 февраля по 2 марта

Опубликована подробная программа Масленицы-2025 в Омске

В ближайшую неделю омичей и гостей города ждет насыщенная праздничная программа, посвященная проводам зимы и Масленице. В материале рассказываем — куда отправиться за блинами и где посмотреть сжигание чучела.

В 2025 году масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта, после нее начнется 40-дневный Великий пост. Во всех округах Омска в эти семь дней запланировано множество праздничных мероприятий и уличных гуляний.

Понедельник — 24 февраля

Четверг — 27 февраля

  • Проводы зимы у пятиэтажного дома на Дианова, 7Б (Кировский округ);
  • Концерт ансамбля «Омские зори» и состязания по перетягиванию каната во дворе здания на Дмитриева, 5/5 (микрорайон Тополиный, КАО).

Пятница — 28 февраля

  • Дегустация блинов, «петушиные бои» и другие конкурсы во дворе дома на улице 12 Декабря, 56 (КАО);
  • «Дворовый блинный разгуляй» возле дома на Лукашевича, 8Б (КАО);
  • Народные гуляния на территории школы №10 на 2-й Солнечной, 15 (КАО);
  • Народные гуляния на территории детсада №25 на Авиационной, 145 (КАО).

Суббота — 1 марта

Проводы зимы на улице Семипалатинской в старой части Кировского округа.

Воскресенье — 2 марта

  • «Масленичный разгуляй» — мероприятие пройдет во дворе многоэтажки на Шаронова, 23 (м-н Прибрежный), у домов на Крупской, 9/1 и Рокоссовского, 20 (КАО);
  • «Блинфест» на площади перед Омским Домом Дружбы на 5-й Рабочей, 44. Масштабная программа запланирована с 13.00. Помимо ярмарки и театрализованной программы «Разгуляй-Масленка», гостей ждет конкурс авторских масленичных блинов, балаганное представление, сожжение соломенного чучела, «Валенки счастья» и розыгрыш «царского» блина.
  • Праздничные гуляния в парке «Вокруг Света» на площади у сцены, площади у «Опушки» и территории «Зеленого острова». С 12.00 гостей на локациях состоятся детский спектакль, выступление певицы VELIKOPOLSKAYA, хоровод с фаер-шоу, шоу «Моржей», масленичные игрища. Подробное расписание опубликовано на карточках ниже.
Программа на Масленицу 2 марта в Омске
Программа на Масленицу 2 марта в Омске
Программа на Масленицу 2 марта в Омске
Программа на Масленицу 2 марта в Омске. Фото: Парк «Вокруг света»
  • «Омская крепость» на Партизанской — программа пока держится в секрете. Подробности должны опубликовать в группе учреждения;
  • Парк имени 30-летия ВЛСКМ — коллективы начнут выступать с 12.00 часов. Здесь сожгут чучело и угостят омичей горячими блинами;
  • Советский парк — с 12.00 театральное выступление и народные песни от вокального ансамбля, для юных и взрослых гостей подготовили множество игр, состязаний и эстафет.

Напомним, в первые весенние выходные — 1 и 2 марта — пока еще будет прохладно. Синоптики обещают -9…-11 градусов и снежную погоду.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Зима#Развлечения#Мероприятия#Новости#Масленица#Блины
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