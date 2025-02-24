Провожаем зиму в Омске: подробная программа на Масленицу—2025

Posted 24 февраля, 12:27
Published 24 февраля, 12:27
Modified 24 февраля, 12:29
Updated 24 февраля, 12:29
В 2025 году масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта, после нее начнется 40-дневный Великий пост. Во всех округах Омска в эти семь дней запланировано множество праздничных мероприятий и уличных гуляний.
Проводы зимы на улице Семипалатинской в старой части Кировского округа.
Напомним, в первые весенние выходные — 1 и 2 марта — пока еще будет прохладно. Синоптики обещают -9…-11 градусов и снежную погоду.