С блинами, Умкой и Забавой. В Омской области отметили день полярного медведя

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В Большереченском зоопарке вчера, 26 февраля, отметили сразу два праздника — проводы русской зимы и День полярного медведя. В торжестве участвовала и виновница праздника — медведица Забава.
«26 февраля на территории зоопарка прошёл праздник. Мы провожали зиму в компании белой медведицы Забавы. Праздник имел особый смысл и был приурочен ко Дню полярного медведя. Дорогие гости нашего праздника, от лица всего человеческого населения (наши сотрудники) и от лица всего животного прайда (а особенно — от Забавы) мы говорим вам: приезжайте еще!», — сообщили в зоопарке.
Пришедших на праздник развлекал медведь Умка - трехметровая кукла. Как рассказали в зоопарке, медведица Забава с интересом реагировала на игрушечного собрата. Для детей и взрослых провели конкурсы с хороводами, танцами и угощениями.
День полярного медведя отмечается ежегодно 27 февраля. Дата празднования совпадает с периодом времени, когда медведицы с новорожденными детенышами находятся в берлогах. Это самое уязвимое время в жизни белого медведя.