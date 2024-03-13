Блины и забавы. Стало известно, где в Омске пройдут масленичные гуляния

Так, в парке «Вокруг света», который расположен на территории ПКиО «Зеленый остров», гуляния пройдут в воскресенье, 17 марта, и продлятся с 12:00 до 18:30. Организаторы подготовили для омичей развлекательную программу с конкурсами, выступлениями и, конечно, поеданием блинов.