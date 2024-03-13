Блины и забавы. Стало известно, где в Омске пройдут масленичные гуляния

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В этом году массовые масленичные гуляния пройдут в Центральном, Октябрьском и Советском округах Омска.
Так, в парке «Вокруг света», который расположен на территории ПКиО «Зеленый остров», гуляния пройдут в воскресенье, 17 марта, и продлятся с 12:00 до 18:30. Организаторы подготовили для омичей развлекательную программу с конкурсами, выступлениями и, конечно, поеданием блинов.
В этот же день в парке культуры и отдыха «Советский» на центральной площади пройдет программа «Масленица — краса, открывай-ка ворота». Здесь состоится показ творческих номеров, конкурсы и состязания, а также сжигание чучела. Праздник начнется в 12:00.
В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ тоже состоится масленичное гуляние. Омичей ждут фотозоны, праздничные забавы, розыгрыши и традиционные масленичные игры. Сжигание чучела запланировано на 16:30, в «Советском» парке оно пройдет в это же время.
В Центральном округе массовый праздник организуют по адресу ул. 2-я Совхозная, 15/1 в эту пятницу, 15 марта. Для горожан подготовили конкурсы, традиционные русские масленичные игры и специальную программу для детей. Каждый желающий сможет попробовать главный символ масленицы — блины.