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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:06

Блинный челлендж «Парад блинов». Омичей приглашают на масленичные гулянья

15 февраля 2023, 07:05
Фото: 1MI
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Жителей Омска на Масленицу пригласили поучаствовать в блинном челлендже

Праздничные гулянья пройдут с 20 по 26 февраля.

В администрации Омска анонсировали развлекательную программу на предстоящую масленичную неделю, которая пройдет с 20 по 26 февраля.

В Кировском округе праздничные конкурсы стартуют уже с понедельника. КТОС «Левобережный -2» проведет блинный челлендж «Парад блинов». Желающим принять участие необходимо будет прислать видео с необычными рецептами и интересным оформлением главного блюда праздника в соответствующие паблики в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Также в понедельник, 20 февраля, в КТОСе «Рябиновка» (ул. Верхнеднепровская, д. 275/1) пройдет мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы.

21 февраля возле дома №5 по ул. Бережного и во дворе дома №5/5 по ул. Дмитриева развернутся народные гулянья с песнями, танцами и детскими конкурсами.

В среду большая праздничная программа «Масленицу встречаем, блинами угощаем» состоится в сквере Городская поляна на улице Волгоградской, 10.

24 и 25 февраля гулянья пройдут по адресам: ул. Семипалатинская, 49 и ул. Лукашевича, 19. Завершит череду праздничных мероприятий программа во дворе дома № 21 по ул. Шаронова в воскресенье, 26 февраля.

Также информацию о праздничных мероприятиях можно получить по телефону 37-41-42 и на сайте мэрии Омска.

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#Евгений Игишев#Масленица#Блины#Блин#Челлендж#Город#Праздник#Омск#Омская область
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