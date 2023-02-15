Блинный челлендж «Парад блинов». Омичей приглашают на масленичные гулянья

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В администрации Омска анонсировали развлекательную программу на предстоящую масленичную неделю, которая пройдет с 20 по 26 февраля.
В Кировском округе праздничные конкурсы стартуют уже с понедельника. КТОС «Левобережный -2» проведет блинный челлендж «Парад блинов». Желающим принять участие необходимо будет прислать видео с необычными рецептами и интересным оформлением главного блюда праздника в соответствующие паблики в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Также в понедельник, 20 февраля, в КТОСе «Рябиновка» (ул. Верхнеднепровская, д. 275/1) пройдет мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы.
21 февраля возле дома №5 по ул. Бережного и во дворе дома №5/5 по ул. Дмитриева развернутся народные гулянья с песнями, танцами и детскими конкурсами.
В среду большая праздничная программа «Масленицу встречаем, блинами угощаем» состоится в сквере Городская поляна на улице Волгоградской, 10.
24 и 25 февраля гулянья пройдут по адресам: ул. Семипалатинская, 49 и ул. Лукашевича, 19. Завершит череду праздничных мероприятий программа во дворе дома № 21 по ул. Шаронова в воскресенье, 26 февраля.
Также информацию о праздничных мероприятиях можно получить по телефону 37-41-42 и на сайте мэрии Омска.