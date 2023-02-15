Блинный челлендж «Парад блинов». Омичей приглашают на масленичные гулянья

В Кировском округе праздничные конкурсы стартуют уже с понедельника. КТОС «Левобережный -2» проведет блинный челлендж «Парад блинов». Желающим принять участие необходимо будет прислать видео с необычными рецептами и интересным оформлением главного блюда праздника в соответствующие паблики в «Одноклассниках» и ВКонтакте.