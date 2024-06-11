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График работы в праздники

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2024
Будьте внимательны. Омичам рассказали, как будут работать поликлиники в День России
11 июня, 10:18
Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники
25 апреля, 05:37
Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать
19 апреля, 07:34
Уйдут отдыхать. Омичам представили график работы почты России в предстоящие праздники
Уже в субботу после Дня защитника Отечества все отделения заработают так, как всегда.
21 февраля, 12:23
2023
Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники
26 декабря 2023, 13:12
Медики уходят на праздники. Как в Омске в Новый год будут работать поликлиники
Никаких изменений не ожидается только в работе скорой помощи и травмпунктов.
26 декабря 2023, 02:11
Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза
13 декабря 2023, 08:37
10 выходных подряд. Омичам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы
19 августа 2023, 03:44
Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города
3 августа 2023, 09:27
Омские поликлиники сократили часы работы на майские праздники
У фельдшеров и работников травмпунктов рабочее расписание не меняется.
6 мая 2023, 06:42
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в праздничные выходные
С 23 по 26 февраля меняется график работы учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.
22 февраля 2023, 04:57
По расписанию выходного дня. Как почта в Омской области будет работать в праздники
23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России.
20 февраля 2023, 05:22
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
9 января 2023, 06:13
2022
Омичам рассказали, куда бежать за спасением, если на Новый год заболят зубы
29 декабря 2022, 05:39
На праздники в Омске изменится график работы медучреждений
29 декабря 2022, 05:37

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