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Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI
Пока город праздновал и спал, специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы спасали его от катастроф.

В Омском городском пресс-центре «Вечернего Омска» прошел первый в 2023 году брифинг с представителями экстренных служб. В то время, как большинство людей безмятежно отдыхало во время новогодних каникул, они работали в усиленном режиме.

Например, специалистам Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Омска пришлось разбираться с последствиями отключения электричества в самые главные праздники: 31 декабря в районе улицы Думской в центре и 7 января — в Кировском округе.

В общей сложности за продолжительные выходные в городе произошло 46 отключений, под которые попали более 900 объектов, из них 16 были связаны с отключением горячей воды и отопления, рассказал начальник ЕДДС Сергей Евсеев.

Однако были и забавные обращения от омичей. Например, горожане звонили, чтобы поздравить диспетчера с Новым годом, а также жаловались на салют, требуя его запретить, и узнавали, какое число.

 

#Анна Микула#Общество#Город#Происшествия#Омск#Мэрия#График работы в праздники
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