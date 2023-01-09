Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС

В Омском городском пресс-центре «Вечернего Омска» прошел первый в 2023 году брифинг с представителями экстренных служб. В то время, как большинство людей безмятежно отдыхало во время новогодних каникул, они работали в усиленном режиме.
Например, специалистам Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Омска пришлось разбираться с последствиями отключения электричества в самые главные праздники: 31 декабря в районе улицы Думской в центре и 7 января — в Кировском округе.
В общей сложности за продолжительные выходные в городе произошло 46 отключений, под которые попали более 900 объектов, из них 16 были связаны с отключением горячей воды и отопления, рассказал начальник ЕДДС Сергей Евсеев.
Однако были и забавные обращения от омичей. Например, горожане звонили, чтобы поздравить диспетчера с Новым годом, а также жаловались на салют, требуя его запретить, и узнавали, какое число.