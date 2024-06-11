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Будьте внимательны. Омичам рассказали, как будут работать поликлиники в День России

11 июня 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, по какому расписанию будут работать поликлиники в День России

В региональном минздраве предупредили, что завтра, 12 июня, поликлиники будут работать в сокращенном режиме, неизменным останется график работы травмпунктов и скорой помощи.

В День России, объявленный выходным по всей стране, изменится график работы поликлиник. 12 июня прием вызовов терапевтов и педиатров на дом будет осуществляться только с 9:00 до 14:00, выход врачей на дом — с 9:00 до 15:30.

Также изменения коснулись приема пациентов дежурными врачами, такая услуга в праздник будет доступна с 9:00 до 14:00. В детский поликлиниках прием специалистами отделений неотложной медицинской помощи будет проходить с 9:00 до 18:00.

Отмечается, что скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Медики#Медучреждение#График работы в праздники#Медпомощь#Медперсонал#Медучреждения#График работы
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