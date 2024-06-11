Будьте внимательны. Омичам рассказали, как будут работать поликлиники в День России

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В День России, объявленный выходным по всей стране, изменится график работы поликлиник. 12 июня прием вызовов терапевтов и педиатров на дом будет осуществляться только с 9:00 до 14:00, выход врачей на дом — с 9:00 до 15:30.
Также изменения коснулись приема пациентов дежурными врачами, такая услуга в праздник будет доступна с 9:00 до 14:00. В детский поликлиниках прием специалистами отделений неотложной медицинской помощи будет проходить с 9:00 до 18:00.
Отмечается, что скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.