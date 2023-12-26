Медики уходят на праздники. Как в Омске в Новый год будут работать поликлиники

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
В пресс-службе минздрава Омской области в преддверии Нового года сообщили, что поликлиники будут работать по измененному графику.
Режим работы учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, с 30 декабря по 8 января ожидается следующий:
Отметим, что травмпункты и скорая помощь в новогодние праздники будут работать в обычном режиме.
Ранее Город55 составил антирейтинг медорганизаций Омска, опираясь на отзывы людей. В нашем материале рассказываем, на что чаще всего жалуются пациенты: