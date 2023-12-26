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Posted Сегодня, 02:11

Published Сегодня, 02:11

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

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Медики уходят на праздники. Как в Омске в Новый год будут работать поликлиники

26 декабря 2023, 02:11
Фото: Midjourney
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В омском минздраве рассказали о графике работы поликлиник в новогодние каникулы

Никаких изменений не ожидается только в работе скорой помощи и травмпунктов.

В пресс-службе минздрава Омской области в преддверии Нового года сообщили, что поликлиники будут работать по измененному графику.

Режим работы учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, с 30 декабря по 8 января ожидается следующий:

  • С 9.00 до 14.00 — принимаются вызовы для выхода терапевтов и педиатров на дом;
  • С 9.00 до 15.30 — выход медиков на дом;
  • С 9.00 до 14.00 — дежурные врачи принимают пациентов в медучреждениях.

Отметим, что травмпункты и скорая помощь в новогодние праздники будут работать в обычном режиме.

Ранее Город55 составил антирейтинг медорганизаций Омска, опираясь на отзывы людей. В нашем материале рассказываем, на что чаще всего жалуются пациенты:

Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска
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#Общество#Здоровье#Омск#Больница#Медицина#Поликлиника#Врачи#Новости#График работы в праздники#Юлия Истомина#Новый год 2024
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