Уйдут отдыхать. Омичам представили график работы почты России в предстоящие праздники

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Стало известно, как будет работать почта в Омской области в предстоящие праздники. В пятницу, 23 февраля, во всех отделениях будет выходной. А в четверг, 22 числа, рабочий день сократят на час.
В постпраздничный день, 24 февраля, почта России вновь заработает по привычному расписанию. К слову, в День защитника Отечества, почтальонов ждать не стоит — они не будут разносить почту и периодику.
Что касается пенсий и пособий, то их доставят по согласованному региональным отделением Социального фонда России.
Напомним, что в Омске отменили традиционный парад на Соборной площади в этом году, посвященный Дню защитника Отечества. Его не проводят в честь 23 февраля уже четыре года.
Тем не менее жители города и его гости смогут почувствовать атмосферу праздника, потому что Омск украсят к 23 февраля. На эти цели готовы выделить 619 тыс рублей. Декорированием занимается бизнесмен Кучеренко Константин Евгеньевич. Он снизил начальную стоимость до 374 тыс рублей.
Украшения разместят на Комсомольском мосту, на улицах Ленина, Гагарина, Конева и Соборной площади. Перед 8 марта их демонтируют.