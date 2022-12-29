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Омичам рассказали, куда бежать за спасением, если на Новый год заболят зубы

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на новогодние праздники продолжит работать часть стоматологических клиник

Обидно было бы провести Новый год в очереди за неотложной стоматологической помощью, но еще обиднее не получить ее вовсе в случае острой боли. Разбираемся, как будут работать омские стоматологии во время праздников.

Город55 выяснил, куда бежать омичам на праздниках — с 31 декабря по 8 января, если заболел зуб. Работать будут не все стоматологии, с 15:00 до 08:00 традиционно помочь омичам с зубной болью сможет только Городская стоматологическая поликлиника № 1 на ул. Волочаевской. 

Но если дождаться утра, открывается больше возможностей. Мы подготовили таблицу с графиком приема всех муниципальных стоматологов. Вам нужно будет, в случае неприятностей с зубами, определиться, какое сегодня число, а потом найти работающее медучреждение. Для удобства мы разделили больницы и поликлиники на те, которые примут в праздники детей, и те, где ждут только взрослых пациентов.

Если под нужной датой вы видите закрашенный цветом прямоугольник напротив подходящего адреса, то с 9:00 до 15:00 вам сюда. Но лучше, конечно, не сталкиваться с зубной болью и счастливо встретить Новый год и Рождество.

таблица с графиком работы стоматологов
Фото: 1MI
На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Новый год#Эксклюзивы#Стоматология#Неотложная помощь#Медики#График работы в праздники#Острая боль
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