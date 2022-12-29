Но если дождаться утра, открывается больше возможностей. Мы подготовили таблицу с графиком приема всех муниципальных стоматологов. Вам нужно будет, в случае неприятностей с зубами, определиться, какое сегодня число, а потом найти работающее медучреждение. Для удобства мы разделили больницы и поликлиники на те, которые примут в праздники детей, и те, где ждут только взрослых пациентов.