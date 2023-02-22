Стало известно, как будут работать омские поликлиники в праздничные выходные

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Уже завтра омичей ожидают четырехдневные выходные. В минздраве поспешили предупредить, как с 23 по 26 февраля будут работать медицинские учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.
Вызвать терапевта или педиатра на дом можно с 9.00 до 14.00. По такому же графику будут работать дежурные врачи в медицинских учреждениях. Рабочие часы для посещения врачами омичей на дому — с 9.00 до 15.30.
Неотложную медпомощь медики будут оказывать пациентам с 9.00 до 20.00.
Никаких изменений не ожидается только в работе скорой помощи и травмпунктов. В омском минздраве заявили, что с 23 по 26 февраля они будут работать в обычном режиме.