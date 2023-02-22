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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Стало известно, как будут работать омские поликлиники в праздничные выходные

22 февраля 2023, 04:57
Фото: Город55
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С 23 по 26 февраля меняется график работы учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Уже завтра омичей ожидают четырехдневные выходные. В минздраве поспешили предупредить, как с 23 по 26 февраля будут работать медицинские учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Вызвать терапевта или педиатра на дом можно с 9.00 до 14.00. По такому же графику будут работать дежурные врачи в медицинских учреждениях. Рабочие часы для посещения врачами омичей на дому — с 9.00 до 15.30.

Неотложную медпомощь медики будут оказывать пациентам с 9.00 до 20.00.

Никаких изменений не ожидается только в работе скорой помощи и травмпунктов. В омском минздраве заявили, что с 23 по 26 февраля они будут работать в обычном режиме.

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#Юлия Истомина#Медицина#Город#Больницы#График работы в праздники#Врачи#Общество#Новости#Омск
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