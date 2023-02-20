По расписанию выходного дня. Как почта в Омской области будет работать в праздники

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:23
График работы почтовых отделений Омской области изменится в праздники. В регионе 23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, рабочий день в отделениях станет на час короче. 24 февраля почта будет работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновит обслуживание по привычному графику.
В День защитника Отечества и в Международный женский день почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники доставят согласно графику, согласованному с отделениями СФР.
В ведомстве уточнили, что у некоторых сельских отделений могут измениться часы работы. Актуальный график каждого конкретного отделения можно узнать на сайте почты или в мобильном приложении.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области из-за Дня защитника Отечества отменят две электрички. Изменения коснуться поездов, курсирующим между Омском и Калачинском.