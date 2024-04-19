Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать

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Published Сегодня, 07:34
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В 2024 году россиян ждут длинные майские выходные, они разделятся на две части: четыре дня в начале месяца и столько же в середине.
Всего в мае будет 11 выходных дней, с учетом не праздничных суббот и воскресений, они выпадают на следующие числа: 4, 5, 18, 19, 25 и 26 мая.
Официальными нерабочими днями в России являются только 1 и 9 мая, количество выходных увеличивается благодаря переносу с других дат.
Так, согласно постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году», в этом году выходные дни переносятся с субботы 6 января на пятницу 10 мая, с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля и с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля. Таким образом у россиян и образуются длительные весенние выходные.
По такому же принципу были организованы и новогодние нерабочие дни, они продлились 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Согласно статье 113 ТК РФ, работодатель может вызвать сотрудника на работу в выходной день с его письменного согласия. Также учитываются случаи, когда от выхода/невыхода работника на смену зависит функционирование организации или ее отдельных структурных подразделений, либо индивидуального предпринимателя.
«Следует обратить внимание, что запрашивать согласие у работника необходимо каждый раз перед его привлечением к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Отказ работников от данной работы не является дисциплинарным нарушением и не влечет для них никаких последствий», — объяснили в прокуратуре.
Однако существуют ситуации, когда привлечение сотрудников в нерабочие и праздничные дни может происходить и без их согласия, такие случаи также зафиксированы в трудовом кодексе. Среди них:
предотвращение или устранение последствий аварий или стихийного бедствия;
несчастные случаи, порча или уничтожение имущества;
выполнение работ в условиях чрезвычайного или военного положения.
Выгода отпуска в мае зависит от дат, на которые он выпадает. Так, прибыльные отгулы можно взять в начале месяца, частично или полностью затрагивающие нерабочие дни на майских праздниках. В таком случае вы получите больше, чем если бы работали в этот период по обычному графику, так как дни отпуска оплачиваются (за исключением 1 и 9 мая), а выходные — нет.
Противоположная ситуация складывается, если брать отпуск в другую часть месяца, например, в конце. Тогда работник потеряет в деньгах, ведь стоимость рабочего дня в мае выше, чем в других месяцах.
Напомним, что в этом году на омских улицах не будет проходить «Бессмертный полк». Акция состоится в медиаформате. Также отменен праздничный салют.