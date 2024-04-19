Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать

Выгода отпуска в мае зависит от дат, на которые он выпадает. Так, прибыльные отгулы можно взять в начале месяца, частично или полностью затрагивающие нерабочие дни на майских праздниках. В таком случае вы получите больше, чем если бы работали в этот период по обычному графику, так как дни отпуска оплачиваются (за исключением 1 и 9 мая), а выходные — нет.