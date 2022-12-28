На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений

Пресс-служба омского Минздрава сообщила о том, как будут работать медучреждения на праздники.
В поликлиниках до 3 января можно будет вызвать врача на дом с 9:00 до 14:00, ходить по адресам врачи будут с 9:00 до 15:30. Дежурные медики в самих поликлиниках будут вести прием с 9:00 до 14:00.
С 3 по 6 января Врачи будут посещать и принимать пациентов дольше - с 9:00 до 19:00. Вызывать врача на дом также можно будет только до 14 часов.
Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме. Скорая - круглосуточно, а травмпункты - до 20 часов. В Минздраве особо подчеркнули, что кабинет неотложной офтальмологической помощи будет принимать круглосуточно и без выходных при травмах и острых состояниях, требующих незамедлительной помощи. Находится кабинет на ул. Лермонтова 60, с 19:00 до 8:00 вход в здание со стороны ул. Степной.
Напомним, сегодня Минздрав организовал предновогодний медицинский бриф, на котором врачи рассказали, как омичам защититься от популярных травм: