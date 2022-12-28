На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме. Скорая - круглосуточно, а травмпункты - до 20 часов. В Минздраве особо подчеркнули, что кабинет неотложной офтальмологической помощи будет принимать круглосуточно и без выходных при травмах и острых состояниях, требующих незамедлительной помощи. Находится кабинет на ул. Лермонтова 60, с 19:00 до 8:00 вход в здание со стороны ул. Степной.