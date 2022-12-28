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На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Как быть омичам, если в Новый год случились неприятности? Разбираемся, как будут работать службы помощи и спасения.


Пресс-служба омского Минздрава сообщила о том, как будут работать медучреждения на праздники.

В поликлиниках до 3 января можно будет вызвать врача на дом с 9:00 до 14:00, ходить по адресам врачи будут с 9:00 до 15:30. Дежурные медики в самих поликлиниках будут вести прием с 9:00 до 14:00. 

С 3 по 6 января Врачи будут посещать и принимать пациентов дольше -  с 9:00 до 19:00. Вызывать врача на дом также можно будет только до 14 часов.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме. Скорая - круглосуточно, а травмпункты - до 20 часов. В Минздраве особо подчеркнули, что кабинет неотложной офтальмологической помощи будет принимать круглосуточно и без выходных при травмах и острых состояниях, требующих незамедлительной помощи. Находится кабинет на ул. Лермонтова 60, с 19:00 до 8:00 вход в здание со стороны ул. Степной.

Напомним, сегодня Минздрав организовал предновогодний медицинский бриф, на котором врачи рассказали, как омичам защититься от популярных травм:

Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Медицина#Новости#Новый год#Омская область#График работы в праздники#Расписание#Скорая помощь#Минздрав Омской области
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