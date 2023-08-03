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Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города

3 августа 2023, 09:27
Фото: 1MI
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В День города, 5 августа, теплоход «Москва» совершит 8 рейсов, один из которых пройдет во время праздничного салюта.

Расписание прогулочных рейсов

Билеты на прогулочные рейсы в течение дня будут продаваться в порядке живой очереди по стандартным ценам:

  • Взрослый билет — 400 рублей
  • Детский билет (от 5 до 9 лет) — 300 рублей
  • До 5 лет — бесплатно

Время рейсов:

  • 10:45-11:45
  • 12:15-13:15
  • 13:45-14:45
  • 15:15-16:15
  • 16:45-17:45

В пресс-службе омского теплохода напоминают: чтобы получить бесплатный детский билет, либо билет меньшей стоимости, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст ребенка.

Расписание «музыкальных рейсов»

В 18:15 с причала отправится первый музыкальный рейс от Школы искусств для взрослых и детей «Ренессанс плюс». Стоимость билетов на эти поездки останется стандартной, их также можно будет приобрести в порядке живой очереди на кассах.

Время рейсов:

  • 18:15-19:15
  • 19:45-20:45

Расписание рейсов на праздничный салют

Последним в плавание отправится праздничный рейс (21:15-22.30) для просмотра салюта с реки. Стоимость любого билета составит 800 рублей, всего их в продаже будет 200 штук. Купить билеты можно заранее на кассах, продажи откроются 5 августа, в 10:30 утра.

Отметим, что в дни большого спроса могут отправляться дополнительные рейсы. Минимальное количество пассажиров для их осуществления — 10 человек.

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