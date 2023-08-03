Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Билеты на прогулочные рейсы в течение дня будут продаваться в порядке живой очереди по стандартным ценам:
Время рейсов:
В пресс-службе омского теплохода напоминают: чтобы получить бесплатный детский билет, либо билет меньшей стоимости, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст ребенка.
В 18:15 с причала отправится первый музыкальный рейс от Школы искусств для взрослых и детей «Ренессанс плюс». Стоимость билетов на эти поездки останется стандартной, их также можно будет приобрести в порядке живой очереди на кассах.
Время рейсов:
Последним в плавание отправится праздничный рейс (21:15-22.30) для просмотра салюта с реки. Стоимость любого билета составит 800 рублей, всего их в продаже будет 200 штук. Купить билеты можно заранее на кассах, продажи откроются 5 августа, в 10:30 утра.
Отметим, что в дни большого спроса могут отправляться дополнительные рейсы. Минимальное количество пассажиров для их осуществления — 10 человек.