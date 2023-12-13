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Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза

13 декабря 2023, 08:37
Фото: 1MI
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Омичам назвали дату открытия резиденции Деда Мороза

Она распахнет свои двери на территории областного дендрологического сада им. Г. И. Гензе.

Произойдет это 16 декабря. В резиденции Деда Мороза гостей будет ждать представление по мотивам советского мультфильма «Снеговик-почтовик» и путешествие по сказочному лесу. Снеговик будет сопровождать детей в приключении, где они столкнутся с разными испытаниями, а потом зажгут елочные огни и встретятся с Дедом Морозом.

Кроме того, юные омичи смогут оставить свои письма и рисунки в почтовом ящике «Почта Деда Мороза». Также на территории гостей будет ждать горка и северный олень, а у входа расположится самовар с горячим чаем.

Во время январских праздников резиденция Деда Мороза будет работать с 4 по 8 января, сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира.

Напомним, что недавно в министерстве культуры рассказали о переносе открытия «Зимнего Любинского» из-за аномальных холодов. Теперь, вместо ранее заявленного 16 декабря, он откроется 23.

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