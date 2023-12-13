Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Произойдет это 16 декабря. В резиденции Деда Мороза гостей будет ждать представление по мотивам советского мультфильма «Снеговик-почтовик» и путешествие по сказочному лесу. Снеговик будет сопровождать детей в приключении, где они столкнутся с разными испытаниями, а потом зажгут елочные огни и встретятся с Дедом Морозом.
Кроме того, юные омичи смогут оставить свои письма и рисунки в почтовом ящике «Почта Деда Мороза». Также на территории гостей будет ждать горка и северный олень, а у входа расположится самовар с горячим чаем.
Во время январских праздников резиденция Деда Мороза будет работать с 4 по 8 января, сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира.
Напомним, что недавно в министерстве культуры рассказали о переносе открытия «Зимнего Любинского» из-за аномальных холодов. Теперь, вместо ранее заявленного 16 декабря, он откроется 23.