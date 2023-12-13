Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза

Произойдет это 16 декабря. В резиденции Деда Мороза гостей будет ждать представление по мотивам советского мультфильма «Снеговик-почтовик» и путешествие по сказочному лесу. Снеговик будет сопровождать детей в приключении, где они столкнутся с разными испытаниями, а потом зажгут елочные огни и встретятся с Дедом Морозом.