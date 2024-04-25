Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники

В пресс-службе минцифры Омской области поделились актуальным графиком работы почтовых отделений в предстоящие майские праздники. Закрыты все отделения почтовой связи в регионе будут 1 и 9 мая. На 1 час раньше почта закроется в среду, 8 мая.