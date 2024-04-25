Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В пресс-службе минцифры Омской области поделились актуальным графиком работы почтовых отделений в предстоящие майские праздники. Закрыты все отделения почтовой связи в регионе будут 1 и 9 мая. На 1 час раньше почта закроется в среду, 8 мая.
По графику субботы работа почты будет организована 29, 30 апреля и 10 мая. Со 2 по 7 мая отделения будут функционировать в обычном режиме.
В ведомстве также предупредили, что в выходные не предусмотрена доставка почтальонами писем и периодических печатных изданий, пенсии и пособия сотрудники «Почты России» принесут по графику.
«Если ОПС работает несколько дней в неделю, которые приходятся на выходной день, то пенсии и иные социальные выплаты почтальон доставит до наступления данных выходных дней», — пояснили в минцифры.
Напомним, что эта неделя будет шестидневной. В ближайшую субботу отдых отменяется, но после россияне уйдут на четырехдневные выходные.