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Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники

25 апреля 2024, 05:37
Фото: 1MI
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На майские праздники изменится график работы почтовых отделений в Омской области

Все отделения в регионе будут закрыты 1 и 9 мая, еще несколько дней работа будет вестись по сокращенному графику.

В пресс-службе минцифры Омской области поделились актуальным графиком работы почтовых отделений в предстоящие майские праздники. Закрыты все отделения почтовой связи в регионе будут 1 и 9 мая. На 1 час раньше почта закроется в среду, 8 мая.

По графику субботы работа почты будет организована 29, 30 апреля и 10 мая. Со 2 по 7 мая отделения будут функционировать в обычном режиме.

В ведомстве также предупредили, что в выходные не предусмотрена доставка почтальонами писем и периодических печатных изданий, пенсии и пособия сотрудники «Почты России» принесут по графику.

«Если ОПС работает несколько дней в неделю, которые приходятся на выходной день, то пенсии и иные социальные выплаты почтальон доставит до наступления данных выходных дней», — пояснили в минцифры.

Напомним, что эта неделя будет шестидневной. В ближайшую субботу отдых отменяется, но после россияне уйдут на четырехдневные выходные.

В России началась шестидневная неделя в 2024 году
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Выходные#Почта России#День Победы#Новости#9 мая#График работы в праздники#1 Мая
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