Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Так, по всей стране почтовые отделения не будут работать 31 декабря, исключением станут только круглосуточные в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут принимать клиентов до 21:00. 1 января же станет абсолютным выходным, круглосуточные отделения откроются только 2 января в 08:00.
2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения возобновят работу в обычном режиме, еще один выходной состоится 7 января — в этот день также будут работать только круглосуточные отделения.
В пресс-службе Почты России отметили, что в некоторых селах почта может работать по другому графику, чтобы люди бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, отправления, газеты и журналы.
Ранее Город55 писал об изменении графика областных маршрутов из-за изменения пассажиропотока в праздники.