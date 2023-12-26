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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Омичам рассказали, как в праздники будут работать отделения «Почты России»

Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники

26 декабря 2023, 13:12
Фото: 1MI

Омичам рассказали, как в праздники будут работать отделения «Почты России»

Работников почтовых отделений ждут три выходных.

Так, по всей стране почтовые отделения не будут работать 31 декабря, исключением станут только круглосуточные в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут принимать клиентов до 21:00. 1 января же станет абсолютным выходным, круглосуточные отделения откроются только 2 января в 08:00.

2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения возобновят работу в обычном режиме, еще один выходной состоится 7 января — в этот день также будут работать только круглосуточные отделения.

В пресс-службе Почты России отметили, что в некоторых селах почта может работать по другому графику, чтобы люди бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, отправления, газеты и журналы.

Ранее Город55 писал об изменении графика областных маршрутов из-за изменения пассажиропотока в праздники.

В Омске на январские праздники изменится расписание областных маршрутов. Расписание
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#Омск#Омская область#Россия#Почта России#Новости#График работы в праздники#Почтовое отправление#Анастасия Баянова#Почта#Почтовое отделение#График
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