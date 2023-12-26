Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники

Так, по всей стране почтовые отделения не будут работать 31 декабря, исключением станут только круглосуточные в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут принимать клиентов до 21:00. 1 января же станет абсолютным выходным, круглосуточные отделения откроются только 2 января в 08:00.