10 выходных подряд. Омичам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:49
В правительстве России подписали постановление о переносе выходных дней в 2024 году.
Согласно документу, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Каникулы начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. Первым рабочим днем 2024 года станет вторник, 9 января.
В День защитника Отечества выходные придутся на 23, 24 и 25 февраля. Праздник выпадет на пятницу.
Международный женский день в 2024 году также будет в пятницу, а потому выходные продлятся с 8 по 10 марта.
Майские праздники в следующем году пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочей.
День России, 12 июня, выпадет на среду. Только этот день в первом месяце лета станет дополнительным выходным.
Ноябрьские праздники в следующем году пройдут с 3 по 4 ноября. Суббота, 2 ноября, будет рабочей. Этот выходной переносится на 30 апреля.
В декабре суббота, 28 числа, будет рабочей, а с 29 начнутся новогодние каникулы.