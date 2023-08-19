Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Иллюстрация

10 выходных подряд. Омичам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы

19 августа 2023, 03:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали о выходных и праздничных днях в 2024 году

Первым рабочим днем 2024 года станет вторник, 9 января.

В правительстве России подписали постановление о переносе выходных дней в 2024 году.

Согласно документу, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Каникулы начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. Первым рабочим днем 2024 года станет вторник, 9 января.

В День защитника Отечества выходные придутся на 23, 24 и 25 февраля. Праздник выпадет на пятницу.

Международный женский день в 2024 году также будет в пятницу, а потому выходные продлятся с 8 по 10 марта.

Майские праздники в следующем году пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочей.

День России, 12 июня, выпадет на среду. Только этот день в первом месяце лета станет дополнительным выходным.

Ноябрьские праздники в следующем году пройдут с 3 по 4 ноября. Суббота, 2 ноября, будет рабочей. Этот выходной переносится на 30 апреля.

В декабре суббота, 28 числа, будет рабочей, а с 29 начнутся новогодние каникулы.

Фото: Министерство труда России
Майские праздники станут длиннее. Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Выходные#Каникулы#Праздники#Майские праздники#График работы в праздники#Омск#Омская область#Общество
Подпишитесь
Мэр Омска рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока
Сегодня, 06:19
Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки. Какие фильмы популярны в регионе
Сегодня, 06:54
Резкое похолодание и дожди. Какая погода ждет омичей на выходных
Сегодня, 03:15
«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах
Сегодня, 07:36
Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета
Сегодня, 04:25