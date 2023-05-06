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Омские поликлиники сократили часы работы на майские праздники

6 мая 2023, 06:42
Фото: Город55
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У фельдшеров и работников травмпунктов рабочее расписание не меняется.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о режиме работы медучреждений в ближайшие выходные. Изменения внесли в график на период с 6 по 9 мая.

Как работают взрослые поликлиники в период майских праздников:

Вызвать терапевта или педиатра на дом можно с 9:00 до 14:00. Врачи будут приходить к пациентам с 09:00 до 15:30. Попасть на прием к дежурным врачам возможно в промежутке между 09:00 и 14:00.

В детских поликлиниках специалисты отделений неотложной помощи будут принимать пациентов с 09:00 до 18:00. При этом не меняется график работы скорой помощи и травмпунктов.

Ранее Город55 писал о графике работы почтовых отделений в период майских выходных. Так, в предпраздничный день, 8 числа, все точки заработают по режиму воскресенья. А во вторник, 9 мая, почта работать не будет.

Опубликован график работы почты в Омской области в период майских праздников
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#Алина Ясинская#График работы в праздники#Поликлиники#Минздрав Омской области#Общество#Здоровье#Новости#Омск
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