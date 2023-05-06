Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о режиме работы медучреждений в ближайшие выходные. Изменения внесли в график на период с 6 по 9 мая.
Как работают взрослые поликлиники в период майских праздников:
Вызвать терапевта или педиатра на дом можно с 9:00 до 14:00. Врачи будут приходить к пациентам с 09:00 до 15:30. Попасть на прием к дежурным врачам возможно в промежутке между 09:00 и 14:00.
В детских поликлиниках специалисты отделений неотложной помощи будут принимать пациентов с 09:00 до 18:00. При этом не меняется график работы скорой помощи и травмпунктов.
Ранее Город55 писал о графике работы почтовых отделений в период майских выходных. Так, в предпраздничный день, 8 числа, все точки заработают по режиму воскресенья. А во вторник, 9 мая, почта работать не будет.