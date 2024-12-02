gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 15:16

Published 2 декабря, 15:16

Modified 2 декабря, 15:19

Updated 2 декабря, 15:19

Иллюстрация

Лучшие больницы Омска, погодные аномалии и проблемные дороги. Омск сегодня

2 декабря 2024, 15:16
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи назвали топ-5 лучших больниц города

Город55 составил рейтинг на основе сервисов 2ГИС и выяснил, какие городские больницы омичи назвали самыми лучшими. В список вошли Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева, Инфекционная клиническая больница №1 им. Д. М. Далматова, Городская больница №7, Гинекологическая больница и Детская городская больница №1.

«Сломали все мои стереотипы»: топ лучших больниц Омска по отзывам в Сети
Узнать подробнее

Новость №2. Синоптик предсказал теплую зиму в Омской области

Синоптики рассказали, что в этом году зима в Омской области будет теплее обычного на 3-6 градусов. Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что жителей, которые любят настоящую русскую зиму, наступивший сезон разочарует, так как зима будет достаточно мягкой, особенно в декабре.

«Сезон разочарует». Синоптик дал прогноз на зиму для омичей
Узнать подробнее

Новость №3. Омичи рассказали как пробираются через километровые пробки в час-пик

Сегодня утром Омск снова погряз в пробках. Особенно сильные транспортные заторы образовались на перекрытом мосту у Телецентра. Пробка тянулась по улицам Дианова и Лукашевича. Омичи не могли оставить происходящее без внимания — они активно оставляли комментарии о перекрытии в навигационных приложениях.

«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Пробки#Погода в Омске#Омск#Омская область#Рейтинг#Прогноз погоды#Больница#Поликлиника#Поликлиники#Новости#Больницы#Рейтинги#Итоги дня#Изменение погоды#Пробка#Яндекс Пробки#Погодные условия#Дорожные пробки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика