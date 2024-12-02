Лучшие больницы Омска, погодные аномалии и проблемные дороги. Омск сегодня

Posted 2 декабря, 15:16
Published 2 декабря, 15:16
Modified 2 декабря, 15:19
Updated 2 декабря, 15:19
Новость №1. Омичи назвали топ-5 лучших больниц города
Город55 составил рейтинг на основе сервисов 2ГИС и выяснил, какие городские больницы омичи назвали самыми лучшими. В список вошли Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева, Инфекционная клиническая больница №1 им. Д. М. Далматова, Городская больница №7, Гинекологическая больница и Детская городская больница №1.
Новость №2. Синоптик предсказал теплую зиму в Омской области
Синоптики рассказали, что в этом году зима в Омской области будет теплее обычного на 3-6 градусов. Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что жителей, которые любят настоящую русскую зиму, наступивший сезон разочарует, так как зима будет достаточно мягкой, особенно в декабре.
Новость №3. Омичи рассказали как пробираются через километровые пробки в час-пик
Сегодня утром Омск снова погряз в пробках. Особенно сильные транспортные заторы образовались на перекрытом мосту у Телецентра. Пробка тянулась по улицам Дианова и Лукашевича. Омичи не могли оставить происходящее без внимания — они активно оставляли комментарии о перекрытии в навигационных приложениях.