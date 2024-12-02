Лучшие больницы Омска, погодные аномалии и проблемные дороги. Омск сегодня

Синоптики рассказали, что в этом году зима в Омской области будет теплее обычного на 3-6 градусов. Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что жителей, которые любят настоящую русскую зиму, наступивший сезон разочарует, так как зима будет достаточно мягкой, особенно в декабре.