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Поликлиника

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2024
Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники
12 ноября, 11:31
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники
1 ноября, 11:12
Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели
20 октября, 10:17
Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться
19 октября, 13:54
Рассчитана на 310 мест. Стало известно, когда достроят омскую поликлинику в Восточном
18 октября, 09:20
Потоп. Омичей с Левобережья оставили без детской поликлиники до следующего года
19 сентября, 04:00
Как новоселам сэкономить на ремонте? DOGMA представила квартиры с отделкой от 4,4 млн
16 сентября, 07:43
Готова на 70%. В Октябрьском округе Омска почти достроили новую поликлинику
13 августа, 06:17
В Омске поликлиника выбрасывала медотходы в мусорные баки рядом с жилыми домами
Контракты на выполнение транспортировки и обезвреживания медицинских отходов поликлиника заключила только после вмешательства прокуратуры.
3 апреля, 04:27
В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита
29 марта, 08:33
Подрядчик найден. Омскую поликлинику №8 отремонтируют за 15 миллионов рублей
Победителю аукциона удалось предложить самую низкую цену.
3 марта, 07:27
Недобросовестный подрядчик. Проект капремонта омской больницы не прошел госэкспертизу
22 февраля, 06:31
Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу
15 февраля, 05:23
В жилых пятиэтажках. Проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу
13 февраля, 05:35
Снова в строю. В Омске возобновили работу сервиса «Запись к врачу»
Ранее, из-за технических неполадок, работу сервиса пришлось приостановить. Сейчас ситуация под контролем.
21 января, 13:38
2023
Медики уходят на праздники. Как в Омске в Новый год будут работать поликлиники
Никаких изменений не ожидается только в работе скорой помощи и травмпунктов.
26 декабря 2023, 02:11
Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска
20 декабря 2023, 06:35
Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области
11 ноября 2023, 07:41
Губернатор Хоценко побывал на стройплощадке поликлиники в поселке Восточный
Глава региона вместе с градоначальником оценили ход строительства объекта.
3 ноября 2023, 10:52
В Омске на контроль за строительством поликлиники в Восточном потратят 7 миллионов
26 октября 2023, 10:35

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