«Сломали все мои стереотипы»: топ лучших больниц Омска по отзывам в Сети

Posted 2 декабря, 03:15
Published 2 декабря, 03:15
Modified 2 декабря, 03:15
Updated 2 декабря, 03:15
Каждому человеку с определенной периодичностью приходится посещать больницы. Мероприятие это редко связано с положительными эмоциями, однако иногда у омичей все-таки находится повод похвалить медучреждения и их коллективы.
Город55 изучил отзывы пациентов в сервисе 2ГИС и составил на основе них рейтинг лучших больниц Омска (в расчет мы брали организации, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.). Какие больницы почти не разочаровали омичей — рассказываем в материале.
Встретить государственное медучреждение с рейтингом, близким к «пятерке», это что-то на грани фантастики, поэтому нашу подборку открывает Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева с оценкой 4,2. Расположена она на Лермонтова, 60 в Центральном округе. Омичи часто оставляют отзывы о стационаре этой больницы.
Например, омичка Екатерина в феврале прошлого года была приятно удивлена, что персонал в госучреждении в разы доброжелательнее, чем в платных клиниках.
«Спасибо девочкам в дневном стационаре, хирургам, отдельное восхищение заведующему Василию Александровичу. Давно не встречала настолько грамотного специалиста, при этом настолько „своего“. Четко, по делу, без заумных фраз, доступно», — отметила женщина.
Другим омичам понравился ремонт в стационаре, вкусная еда, чистый санузел и отличный медперсонал в детском отделении. Похвалу от пациентов заслужил даже охранник.
«На самом деле не ожидала такого отношения! У нас операция была назначена на 24 июня. Куда идти, что делать, когда в первый раз, всегда неуверенно и настороженно! Приехали, зашли сразу в первую дверь, нас с улыбкой встретил мужчина (возможно охранник), и сказал что нужно пройти в стационар с другой стороны! Спасибо, мы туда! Нас встречает приятная девушка, утро 9.10, дает бахилы и спокойно говорит куда идти, а мы то волнуемся. Мы в 12 кабинет, найти легко. И здесь уверенно, спокойно, пару нужных вопросов, заполнения документов и мы на нужном этаже! Такая организация работы, выше всех похвал», — написала в своем отзыве Надежда.
Следующая больница, расположенная на улице Сергея Лазо, 2 недалеко от СКК имени Блинова, «заработала» 3,9 баллов из 5. Большое количество положительных отзывов от омичей появилось летом 2024-го.
«Очень довольна лечением, персонал вежливый, отдельное спасибо поварам — очень вкусно готовят. В палатах чисто, мебель опрятная, медсестры внимательные, врач Артем Андреевич профессионал в своем деле, все объяснил, рассказал все этапы лечения, подбодрил добрым советом, и все прошло хорошо», — поделилась омичка Екатерина в конце июля.
Другая пациентка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что это медучреждение «сломало все ее стереотипы». Вежливыми в больнице оказались все — от санитарок до врачей, везде чистота, на высоте также оказались оперативность, качество лечения и питание.
«Хочу сказать спасибо медсестрам. Все четко организовано, девочки все шустрые, но терпеливые. У меня сложные вены. Все старались как можно быстрее и безболезненнее поставить капельницу. Ни разу я не увидела раздражения, только желание помочь. По чистоте: влажная уборка дважды в день. Спасибо всем санитаркам. Везде порядок. Я не представляю как они умудряются держать столько окон в идеальной чистоте. Я вернулась домой, мне стало стыдно — окна пыльные. Ну вот меня вылечили — завтра помою», — отметила Татьяна, попавшая в больницу второй раз за три месяца.
Другая омичка, перечисляя плюсы больницы, указала, что все из медперсонала очень милые и заботливые.
«Чувствуется, что людям не все равно», — добавила Анна.
Последний отзыв с «пятеркой» появился 25 ноября 2024-го. Омичка отметила, что больница старенькая, однако в ней все чисто и опрятно.
«Душка-охранник, великолепная медсестра, проводящая исследование, которая все до деталей объяснила и помогла сделать как надо. Регистратор любезная, приятная. Да и просто персонал, с которым я даже не общалась, был радушен и участлив. Поразило такое душевное отношение!» — написала Наталия.
ГБ №7 на улице Лизы Чайкиной, 21 расположилась на третьей строчке с рейтингом 3,8. Здание находится по соседству с парком 30-летия ВЛКСМ. Отзывы о больнице омичи оставляют противоречивые, недовольные различными моментами, к сожалению, тоже есть. Но позитив пока преобладает.
«Конечно, сколько людей столько мнений. И во время нашего пребывания разные мнения тоже звучали: кому-то не нравилось питание, мало мяса в тушеной картошке, невкусно сварено, недосолено, недоперчено, нежирно, рыба не жареная, а тушеная. Кто-то ворчал, что в столовой нужны свои ложки и салфетки, кому-то не хватало развлечений. А нам понравилось! Мы ехали лечиться — мы это получили в полной мере», — высказалась омичка, которая оздоравливалась здесь с мужем в марте 2023-го.
Помимо бытовых моментов, женщина отметила и работу крепкой команды.
«Профессиональная взаимозаменяемость, взаимодополняемость, ответственность за здоровье каждого пациента, доброжелательность, отзывчивость, дополнительная корректировка лечения, умение успокоить в минуты острой ситуации, дать профессиональный совет — все это можно сказать обо всех врачах больницы» — добавила автор отзыва.
С ней оказалась солидарна и омичка Наталья, которой довелось провести в больнице почти месяц летом этого года. Ей понравились внимательность и вежливость врачей, вкусная еда, а также чистая палата.
Сотни отзывов оставили омичи о гинекологической больнице на улице 22 Партсъезда, 4 в Амурском поселке. В итоге медучреждение с рейтингом 3,7 занимает четвертое место в подборке Города55.
«Прекрасная больница! Главврач — королева красоты, добрейший и грамотный специалист. Бузоверов М. В. гинеколог, врач УЗИ Андрей Евгеньевич — вы душки. Врач Неверовский О. А. — это золотые руки, целую каждый палец, сделать такой полосной шов, от которого не видно и следа. Ну это шов на миллион долларов!» — эмоционально высказалась омичка Светлана.
В другом отзыве особенно отметили отношение людей, которые работают в больнице. Врачи, по мнению пациентки, профессионалы своего дела. Отдельно женщина упомянула врача, которая не только огромный знаток медицины, но и может поговорить по душам и успокоить.
«Как прекрасно, что со своей ситуацией я попала в эту больницу! Лежала на 3 этаже и там такой персонал хороший. Не хамят, не орут, все чисто! Кто говорит, что питание ужасное, так все должны понимать, что попали в больницу, а не в ресторан. Но и то вкусно, а не вода с парочкой брошеных картошек», — написала в ноябре Наталья.
Замыкает топ-5 детская больница на Степанца 12/1 в Кировском округе. Из положительных моментов омичи вспомнили отношение врачей к детям, индивидуальный подход к каждому ребенку, вкусное и полезное питание, интересный и нескучный досуг в свободное от медицинских процедур время.
«Место, где очень теплая и добрая атмосфера! И это не случайно, ведь здесь работают люди, которые любят детей и стремятся помочь им. Хочется выразить благодарность всем сотрудникам больницы за их вклад в развитие и положительные результаты моего ребенка!» — написала в начале августа 2024 года Ольга.
В самой больнице, как отмечают омичи в отзывах, за последние пять лет произошли изменения в лучшую сторону.
«Были там и 5 лет назад, и сейчас, все улучшается и улучшается», — отметила Евгения.
А у другой омички сын даже не хотел уходить домой после проведенных в больнице дней.
«Сегодня был наш последний день лечения, и мы уходили с грустью, как с выпускного в детском саду», — говорится в отзыве Евгении.
Напомним, что Город55 ранее выпускал и рейтинг худших больниц Омска. В системе регионального здравоохранения тем временем грядут глобальные изменения. Так, к больницам собираются присоединить два роддома — роддом №2 к городской больнице №3, а роддом №4 к БСМП №2.