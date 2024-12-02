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Posted 2 декабря, 03:15

Published 2 декабря, 03:15

Modified 2 декабря, 03:15

Updated 2 декабря, 03:15

Хвалят омичи чаще всего работу медицинского персонала

«Сломали все мои стереотипы»: топ лучших больниц Омска по отзывам в Сети

2 декабря 2024, 03:15
Фото: 1MI. Хвалят омичи чаще всего работу медицинского персонала

Омичи назвали топ-5 лучших больниц города

Город55 составил рейтинг исключительно на оценках, указанных в онлайн-сервисе. Рассказываем, за что жители региона хвалили омские больницы и какие медучреждения вызвали меньше всего нареканий.

Каждому человеку с определенной периодичностью приходится посещать больницы. Мероприятие это редко связано с положительными эмоциями, однако иногда у омичей все-таки находится повод похвалить медучреждения и их коллективы.

Город55 изучил отзывы пациентов в сервисе 2ГИС и составил на основе них рейтинг лучших больниц Омска (в расчет мы брали организации, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.). Какие больницы почти не разочаровали омичей — рассказываем в материале.

Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева — рейтинг 4,2

Встретить государственное медучреждение с рейтингом, близким к «пятерке», это что-то на грани фантастики, поэтому нашу подборку открывает Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева с оценкой 4,2. Расположена она на Лермонтова, 60 в Центральном округе. Омичи часто оставляют отзывы о стационаре этой больницы.

Здания на Лермонтова строили двумя очередями в 80-90-х годахЗдания на Лермонтова строили двумя очередями в 80-90-х годах
Здания на Лермонтова строили двумя очередями в 80-90-х годах. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Например, омичка Екатерина в феврале прошлого года была приятно удивлена, что персонал в госучреждении в разы доброжелательнее, чем в платных клиниках.

«Спасибо девочкам в дневном стационаре, хирургам, отдельное восхищение заведующему Василию Александровичу. Давно не встречала настолько грамотного специалиста, при этом настолько „своего“. Четко, по делу, без заумных фраз, доступно», — отметила женщина.

Другим омичам понравился ремонт в стационаре, вкусная еда, чистый санузел и отличный медперсонал в детском отделении. Похвалу от пациентов заслужил даже охранник.

«На самом деле не ожидала такого отношения! У нас операция была назначена на 24 июня. Куда идти, что делать, когда в первый раз, всегда неуверенно и настороженно! Приехали, зашли сразу в первую дверь, нас с улыбкой встретил мужчина (возможно охранник), и сказал что нужно пройти в стационар с другой стороны! Спасибо, мы туда! Нас встречает приятная девушка, утро 9.10, дает бахилы и спокойно говорит куда идти, а мы то волнуемся. Мы в 12 кабинет, найти легко. И здесь уверенно, спокойно, пару нужных вопросов, заполнения документов и мы на нужном этаже! Такая организация работы, выше всех похвал», — написала в своем отзыве Надежда.

Инфекционная клиническая больница №1 им. Д. М. Далматова — рейтинг 3,9

Следующая больница, расположенная на улице Сергея Лазо, 2 недалеко от СКК имени Блинова, «заработала» 3,9 баллов из 5. Большое количество положительных отзывов от омичей появилось летом 2024-го.

Под инфекционную больницу отведено большое кирпичное здание на улице Сергея ЛазоПод инфекционную больницу отведено большое кирпичное здание на улице Сергея Лазо
Под инфекционную больницу отведено большое кирпичное здание на улице Сергея Лазо. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»
«Очень довольна лечением, персонал вежливый, отдельное спасибо поварам — очень вкусно готовят. В палатах чисто, мебель опрятная, медсестры внимательные, врач Артем Андреевич профессионал в своем деле, все объяснил, рассказал все этапы лечения, подбодрил добрым советом, и все прошло хорошо», — поделилась омичка Екатерина в конце июля.

Другая пациентка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что это медучреждение «сломало все ее стереотипы». Вежливыми в больнице оказались все — от санитарок до врачей, везде чистота, на высоте также оказались оперативность, качество лечения и питание.

«Хочу сказать спасибо медсестрам. Все четко организовано, девочки все шустрые, но терпеливые. У меня сложные вены. Все старались как можно быстрее и безболезненнее поставить капельницу. Ни разу я не увидела раздражения, только желание помочь. По чистоте: влажная уборка дважды в день. Спасибо всем санитаркам. Везде порядок. Я не представляю как они умудряются держать столько окон в идеальной чистоте. Я вернулась домой, мне стало стыдно — окна пыльные. Ну вот меня вылечили — завтра помою», — отметила Татьяна, попавшая в больницу второй раз за три месяца.

Другая омичка, перечисляя плюсы больницы, указала, что все из медперсонала очень милые и заботливые.

«Чувствуется, что людям не все равно», — добавила Анна.

Последний отзыв с «пятеркой» появился 25 ноября 2024-го. Омичка отметила, что больница старенькая, однако в ней все чисто и опрятно.

«Душка-охранник, великолепная медсестра, проводящая исследование, которая все до деталей объяснила и помогла сделать как надо. Регистратор любезная, приятная. Да и просто персонал, с которым я даже не общалась, был радушен и участлив. Поразило такое душевное отношение!» — написала Наталия.

Городская больница №7 — рейтинг 3,8

ГБ №7 на улице Лизы Чайкиной, 21 расположилась на третьей строчке с рейтингом 3,8. Здание находится по соседству с парком 30-летия ВЛКСМ. Отзывы о больнице омичи оставляют противоречивые, недовольные различными моментами, к сожалению, тоже есть. Но позитив пока преобладает.

Больницу открыли в 1998 году на базе профилактория одного из омских заводовБольницу открыли в 1998 году на базе профилактория одного из омских заводов
Больницу открыли в 1998 году на базе профилактория одного из омских заводов. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»
«Конечно, сколько людей столько мнений. И во время нашего пребывания разные мнения тоже звучали: кому-то не нравилось питание, мало мяса в тушеной картошке, невкусно сварено, недосолено, недоперчено, нежирно, рыба не жареная, а тушеная. Кто-то ворчал, что в столовой нужны свои ложки и салфетки, кому-то не хватало развлечений. А нам понравилось! Мы ехали лечиться — мы это получили в полной мере», — высказалась омичка, которая оздоравливалась здесь с мужем в марте 2023-го.

Помимо бытовых моментов, женщина отметила и работу крепкой команды.

«Профессиональная взаимозаменяемость, взаимодополняемость, ответственность за здоровье каждого пациента, доброжелательность, отзывчивость, дополнительная корректировка лечения, умение успокоить в минуты острой ситуации, дать профессиональный совет — все это можно сказать обо всех врачах больницы» — добавила автор отзыва.

С ней оказалась солидарна и омичка Наталья, которой довелось провести в больнице почти месяц летом этого года. Ей понравились внимательность и вежливость врачей, вкусная еда, а также чистая палата.

Гинекологическая больница — рейтинг 3,7

Сотни отзывов оставили омичи о гинекологической больнице на улице 22 Партсъезда, 4 в Амурском поселке. В итоге медучреждение с рейтингом 3,7 занимает четвертое место в подборке Города55.

Главврач этой больницы недавно пошла на повышение и стала одним из замов министра здравоохраненияГлавврач этой больницы недавно пошла на повышение и стала одним из замов министра здравоохранения
Главврач этой больницы недавно пошла на повышение и стала одним из замов министра здравоохранения. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»
«Прекрасная больница! Главврач — королева красоты, добрейший и грамотный специалист. Бузоверов М. В. гинеколог, врач УЗИ Андрей Евгеньевич — вы душки. Врач Неверовский О. А. — это золотые руки, целую каждый палец, сделать такой полосной шов, от которого не видно и следа. Ну это шов на миллион долларов!» — эмоционально высказалась омичка Светлана.

В другом отзыве особенно отметили отношение людей, которые работают в больнице. Врачи, по мнению пациентки, профессионалы своего дела. Отдельно женщина упомянула врача, которая не только огромный знаток медицины, но и может поговорить по душам и успокоить.

«Как прекрасно, что со своей ситуацией я попала в эту больницу! Лежала на 3 этаже и там такой персонал хороший. Не хамят, не орут, все чисто! Кто говорит, что питание ужасное, так все должны понимать, что попали в больницу, а не в ресторан. Но и то вкусно, а не вода с парочкой брошеных картошек», — написала в ноябре Наталья.

Детская городская больница №1 — рейтинг 3,6

Замыкает топ-5 детская больница на Степанца 12/1 в Кировском округе. Из положительных моментов омичи вспомнили отношение врачей к детям, индивидуальный подход к каждому ребенку, вкусное и полезное питание, интересный и нескучный досуг в свободное от медицинских процедур время.

Детская больница занимает двухэтажное здание на СтепанцаДетская больница занимает двухэтажное здание на Степанца
Детская больница занимает двухэтажное здание на Степанца. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»
«Место, где очень теплая и добрая атмосфера! И это не случайно, ведь здесь работают люди, которые любят детей и стремятся помочь им. Хочется выразить благодарность всем сотрудникам больницы за их вклад в развитие и положительные результаты моего ребенка!» — написала в начале августа 2024 года Ольга.

В самой больнице, как отмечают омичи в отзывах, за последние пять лет произошли изменения в лучшую сторону.

«Были там и 5 лет назад, и сейчас, все улучшается и улучшается», — отметила Евгения.

А у другой омички сын даже не хотел уходить домой после проведенных в больнице дней.

«Сегодня был наш последний день лечения, и мы уходили с грустью, как с выпускного в детском саду», — говорится в отзыве Евгении.

Напомним, что Город55 ранее выпускал и рейтинг худших больниц Омска. В системе регионального здравоохранения тем временем грядут глобальные изменения. Так, к больницам собираются присоединить два роддома — роддом №2 к городской больнице №3, а роддом №4 к БСМП №2.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Больница#Медицина#Поликлиника#Врачи#Новости
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