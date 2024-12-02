«Сломали все мои стереотипы»: топ лучших больниц Омска по отзывам в Сети

Город55 изучил отзывы пациентов в сервисе 2ГИС и составил на основе них рейтинг лучших больниц Омска (в расчет мы брали организации, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.). Какие больницы почти не разочаровали омичей — рассказываем в материале.